Žádný spěch pro ČNB. Pokles sazeb nejspíš přizpůsobí globální ekonomice

Proinflačně budou střednědobě působit také (očekávané) zvýšené výdaje na obranu, které budou pravděpodobně financovány přes vyšší zadlužení. Zatím není jasné, jak silný tento vliv bude a kdy začne působit, nicméně z pohledu ČNB jde o riziko, které je potřeba vzít do úvah o nastavení měnové politiky.

A vedle toho by mírně proinflačně mělo působit i oživení v Německu, když nově vznikající německá vláda plánuje výrazný růst výdajů do obrany a infrastruktury. To se české ekonomiky dotkne především nepřímo přes celkové zlepšení spotřebitelské poptávky v Německu a vyšších německých soukromých investic. Proinflační efekt zlepšeného vývoje v Německu v rámci české inflace tak nebude pravděpodobně nikterak silný, nicméně jde o další faktor k výše zmíněným.

Celkově tak ČNB nemá nyní důvod příliš spěchat na další pokles sazeb a může ještě chvíli vyčkávat na další vývoj v globální ekonomice. Pro zbytek letošního roku stále čekáme ještě dvojí snížení sazeb ČNB, ale rizika se v tuto chvíli posouvají spíše směrem k již jen jednomu. Tyto úvahy by se ale pravděpodobně rychle změnily v okamžiku, kdy by se Donaldu Trumpovi podařilo výrazně zpomalit americkou ekonomiku.

