Základní úrokové sazby neklesnou k nule, což je skvělou zprávou pro investory do dluhopisů

Inflace nás sužuje čím dál tím méně. Růst cenové hladiny v Evropě konečně atakuje seshora dvě procenta ročně a Evropská centrální banka pomalu končí svůj proces snižování úrokových sazeb. Ty měly (a stále mají) za úkol brzdit přehnaný růst cen – inflaci. Domácnosti musejí v prostředí vyšších sazeb dvakrát zapřemýšlet, jestli si na významnější nákupy půjčit. Firmy zvažují, kterou zakázku a investici nevypustit a zda se s drahým úvěrem nevyplatí. A nakonec: Investoři nemusejí poslední dolar vložit do akcií. Nově mají alternativu bezpečnějšího výdělku na úročených účtech nebo v dluhopisech.

Jenže aktuální konec – respektive blížící se konec – snižování sazeb neznamená, že dluhopisy už nejsou zajímavé, právě naopak. Zásadní je, že centrální banky nemají v plánu dostat úroky zpátky na nulovou úroveň, jak tomu bylo téměř celou minulou dekádu. Základní úroková sazba se nyní pohybuje na úrovni 2,15 procenta. A ECB v komentářích indikuje, že je s tím zhruba spokojená. Zpátky na nulu sice úroky klesnout mohou, ale pozor na to, co si přejeme. K tomu by centrální bankéře donutila nejspíš jen ekonomická recese či zoufalý nerůst.

Nyní krátké okénko, jak se tvoří výnos dluhopisu. Je to základní sazba (sazba státního bondu) plus riziková přirážka. Ta napříč posledními dekádami činí pro evropské firemní dluhopisy v průměru 3,5 procentního bodu. To se nezměnilo.

Také inflace je už nyní podobná, jako byla v minulé dekádě. Dříve oscilovala okolo 1,5 procenta. Jenže dříve se zmíněná přirážka 3,5 procentního bodu přičítala k oněm pověstným nulovým sazbám. To dnes neplatí. Základní sazba ECB i sazba pětiletého státního dluhopisu Německa činí kolem dvou procent. Součtem těchto čísel jsme nyní u průměrného ročního výnosu firemních bondů mezi pěti a šesti procenty (konkrétně u takzvaných high yield bondů).

Nyní tedy máme podobné, i když stále trochu vyšší inflační prostředí jako v desátých letech. Ale zároveň trh dluhopisů své investory odměňuje podstatně lépe, protože sazby nejspíše neklesnou zpět na nulu. Dluhopisy své místo v portfoliu mají, protože díky nenulovým sazbám si na sebe stále vydělají.

