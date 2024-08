Zastánkyně stažení Izraele z Gazy, obhájkyně míru s Palestinci. Cipi Livniová vystoupí v říjnu na Shifts

Dovolte osobní vzpomínku: Jako šéfka diplomacie židovského státu byla před šestnácti lety předhozena několika českým novinářům, které ihned preventivně sepsula. Na otázky ohledně izraelského vnitropolitického provozu odpověděla něco v tom smyslu, že případné strategie sdělí nejprve doma, a nikoli nějakým Čechům. Rozhovor z jejích vyjádření šlo uplést těžko, přesto řekla, co potřebovala. Prostě ostrá politička stoupající vzhůru.

V roce 2009 přišel postupný ústup, který o dekádu později skončil odchodem do předčasného politického důchodu. Možná během kariéry vsadila na špatnou kartu, když se příliš zasazovala o mír s Palestinci. Patrně udělala taktickou chybu, když právě ve zmíněném roce 2009 odmítla sestavit vládu s cynicky pragmatickými náboženskými stranami, po kterých bez rozpaků sáhl Benjamin „Bibi“ Netanjahu, současný premiér.

Politické strany, které v průběhu let většinou reprezentovala, byly možná málo čitelné. Zpětně viděno ale vždy usilovala o Izrael demokratický, nejen židovský. A jakkoli začínala jako dravá naděje pravicové strany Likud, prošla ideovou proměnou a posunula se do středu, ba podle svých kritiků i dále.

Zkraje její politické kariéry se Likud zdál být logickou volbou. Otec Ejtan působil v organizaci Irgun, která prováděla teroristické útoky v britské mandátní Palestině. Cíl skupiny byl zřejmý: odchod ostrovních vojáků a vznik židovského státu. Irgun stál i za bombovým útokem na jeruzalémský hotel Krále Davida, při kterém v létě 1946 zahynulo přes devět desítek lidí.

Sám Ejtan Livni se také v roce 1945 zúčastnil takzvané Noci vlaků, během které židovští radikálové napadali železnice a britské lodě, za což byl odsouzen na 15 let za mříže. Rodák z polského (nyní běloruského) Grodna ale z vězení utekl a odešel do Evropy. Vrátil se v roce 1948, aby se zapojil do války za nezávislost. Pozadu nezůstala ani Cipořina matka Sára, která tajně shromažďovala zbraně pro boj s Brity i Araby. Právě sympatizanti Irgunu stáli u zrodu izraelské pravice a Likudu.

Agentka Mosadu v Paříži

Samotná Cipi, narozená v roce 1958, stejně jako její vrstevníci sloužila v armádě, ve dvaadvaceti pak nastoupila k tajné službě Mosad. Nebyla sice prominentní lovkyní teroristů, jak se nesprávně tradovalo, podle stanice Fox News ale pracovala v utajení, a to v Paříži. Mluví totiž dobře francouzsky a jako většina izraelských prominentů i anglicky.

V srpnu 1984 se rozhodla ze služby odejít, dokončit studium práv a založit rodinu. V letech 1987 a 1990 se jí narodili synové Omri a Juval. Tehdy se živila jako právnička a do politiky vstoupila v roce 1999, tedy ve zhruba čtyřiceti letech. Tehdy byla poprvé zvolena poslankyní za Likud, i dnes nejsilnější partaje izraelské koalice.

V těchto letech do jejího života vstoupil muž, a nikoliv manžel, který ji vytáhl na politický vrchol. Cipi se stala chráněnkyní premiéra Ariela Šarona, tehdejšího předsedy Likudu. V jeho vládě vystřídala několik ministerských postů a stala se horlivou zastánkyní plánu na stažení židovských osadníků i vojáků z palestinského Pásma Gazy. To v roce 2005 opravdu proběhlo. Pobřežního pásu se v roce 2007 pučem zmocnilo radikální hnutí Hamás a vládlo mu až do loňska, tehdejší izraelská vláda ale doufala v mír. Sama Cipi si uvnitř pravicového Likudu získala pověst „holubice” usilující o smír s Palestinci.

V roce 2005 nastal další zlom. Likud se kvůli Gaze otřásl a Šaron zavelel k odchodu z této tradiční pravicové strany. Založil centristické hnutí Kadima, kam zamířil například i pozdější prezident Šimon Peres, který kvůli novému politickému projektu opustil středolevou Stranu práce. Šla i Cipi. A jakkoli izraelské partaje vznikají, rozpadají se a mění jména i osazenstvo mnohem rychleji než v jiných demokraciích, zrod Kadimy přece jen židovský stát překvapil. „Kadima, která je složená ve stejné míře z přeběhlíků zprava i zleva, nenabízí voličům žádné pevné politické ukotvení,“ napsal třeba list Los Angeles Times.

Zvratů ale nemělo být dost. Premiér Šaron utrpěl na přelomu let 2005 a 2006 vážné mozkové příhody. Autor tohoto textu v oněch mrazivých dnech podupával před jeruzalémskou nemocnicí v očekávání jeho smrti, a byl tak účasten kolektivního novinářského hyenismu – na premiérův konec čekalo malé mediální městečko, které tu vyrostlo. Šaron sice přežil, do práce se ale už nevrátil a Kadimu vedl do voleb v roce 2006 pozdější premiér Ehud Olmer. Vyhrál a sestavil vládu, ve které byla Cipi ministryní zahraničí.

Zlom, který zahájil její cestu dolů

Definitivně na vrchol se Cipi Livniová vydrápala v roce 2009, rok poté, co byla zvolena do čela Kadimy. Se stranou vyhrála předčasné volby, v tomto bodě však nastal zlom, který – zpětně viděno – zahájil její cestu dolů. Měla šanci stát se premiérkou, nedokázala ale sestavit vládu s ultraortodoxními stranami, které před blahem země dávají přednost benefitům pro svou komunitu.

Cipora tedy odešla do opozice. A jako premiér nastoupil šéf Likudu Bibi Netanjahu, aby zemi, s přestávkou mezi červnem 2021 až prosincem 2022, vládl dosud. Kdysi oslavovaná politička pak prohrála vnitrostranické volby, po místním zvyku se odštěpila a vytvořila vlastní formaci, se kterou dokonce vstoupila do třetí Netanjahuovy vlády. Následoval už jen poslanecký mandát a v roce 2019 plačtivý odchod z politiky.

Loni bylo ale o Cipi opět po čase slyšet. Jednou politička, navždy politička. Středoleví Izraelci se bouřili proti Netanjahuově soudní reformě, která chtěla darovat více pravomocí vládě na úkor justice. Cipi se vrátila do boje a veřejně vystupovala proti „Bibiho“ záměrům.

Oslovil jsem nyní bývalého prominenta Kadimy, jehož jméno jsem slíbil nezveřejnit. Položil jsem mu dvě otázky: Jak na něj Cipi Livniová působila jako člověk? A půjde opět do politiky? „Lidsky byla v pohodě,“ zní první odpověď a ta druhá: „Obávám se, že právě teď nemá potřebnou politickou váhu… Ale kdo ví.“