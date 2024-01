V lednu je pozdě bilancovat o uplynulém roce. Co bylo, to bylo. Zato podívat se dopředu je vždy trochu vzrušující a lehce nepředvídatelné cvičení. A tak jsem se – s nadsázkou – po vzoru velkých mezinárodních myslitelů a předních mediálních outletů rozhodl podívat se na několik momentů roku, do kterého jsme právě vstoupili. Nechci být a priori negativní, i když se tomu nedá úplně vyhnout. Nicméně vám chci představit několik témat a momentů roku 2024, které beru v potaz, když se pro sebe snažím orámovat letošní rok a jeho východiska.