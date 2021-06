Akcie, měny & názory Bohumila Trampoty: Co vlastně akcionáři Monety řekli | E15.cz

Akcionáři Moneta Money Bank na úterní valné hromadě dali zelenou akvizici Air Bank a ostatních aktiv PPF, nicméně odmítli navýšení kapitálu Monety na financování transakce. Deal, na jehož konci by PPF ovládla Monetu, se tak neuskuteční.

Tím vlastně akcionáři říkají, že akvizice Air Bank se jim líbí včetně ceny, kterou za ni musejí zaplatit, ale nelíbí se jim vypořádání transakce – tedy vydání nových akcií bez možnosti přednostního úpisu. To by totiž vedlo k naředění jejich podílů o 36,31 procenta.

Na valnou hromadu přišlo 73,1 procenta všech akcionářů, což splnilo podmínku na minimální účast 50 procent. Pro schválení akvizice byla potřeba polovina hlasů přítomných, pro jich hlasovalo 61,9 procenta a tento bod byl tedy schválen. Pro navýšení kapitálu, tedy vydání nových akcií, muselo hlasovat minimálně 75 procent přítomných akcionářů. Nicméně ruku zvedlo „jen“ 61,7 procenta.

Pokud bychom ale odečetli podíl skupiny PPF, která vlastní 29,94 procenta všech akcií Monety a která jistě hlasovala pro, byly by počty úplně jiné. V tomto případě by z přítomných akcionářů hlasovalo pro asi 35 procent, zbylých 65 procent tedy bylo proti. Jak to bude dál? Moneta bude pokračovat dál a bude fungovat tak dobře jako doteď.

Ale nepředpokládáme, že by se PPF vzdala. PPF vlastní 29,94 procenta akcií Monety a dva pokusy o její ovládnutí ji již stály spoustu úsilí a kapitálu. To naznačila také finanční ředitelka PPF, když uvedla, že jsou zvyklí překonávat překážky a že k vytyčenému cíli nikdy nevede jen jediná cesta. Z našeho pohledu je tedy jen otázkou času, kdy se jednání o spojení Monety a Air Bank dostane opět na stůl.

Autor je analytik Komerční banky.