Akcie, měny & názory Bohumila Trampoty: Letošní dividendy | E15.cz

Na pražské burze je hned několik společností, které vyplácejí slušnou dividendu. Jak to ale bude letos, kdy jsou hospodaření společností, obchodování a výplata ovlivněny pandemií a z ní vyplývající situací? Bankovní domy obchodované na pražském parketu na doporučení regulátora výplatu dividendy zrušily či odložily.

Podobný je také příběh Kofoly. Ta využila vládní moratorium na bankovní úvěry (odsunutí splátek v čase) a během této doby (do 31. října 2020) nemůže navrhovat dividendu. Nicméně v listopadu by se k rozdělení zisku mezi akcionáře měla vrátit. ČEZ navrhuje akcionářům na valné hromadě (29. června 2020) dividendu 34 korun na akcii. To znamená vysoký hrubý výnos sedm procent. Obvykle si investoři ČEZ mohou koupit akcie s právem na dividendu ještě den nebo dva po konání valné hromady.

Philip Morris ČR plánuje dividendu 1560 korun, což znamená výnos velmi slušných 11,5 procenta. Fyzická valná hromada byla zrušena a akcionáři rozhodují o distribuci dividendy korespondenčně do 30. června 2020. Výplata by měla začít 22. července 2020.

Společnost O2 CR se rozhodla vyplatit zálohu na dividendu ve výši 100 procent návrhu managementu, tedy 17 korun. Dále pak O2 navrhuje vyplatit emisní ážio čtyři koruny. Dohromady tak O2 vyplatí 21 korun a potěší akcionáře výnosem 9,6 procenta.

Dividendu vyplatí také Avast a Stock Spirits, i když očekávaný výnos (až tři procenta) není tak velký jako u výše zmíněných titulů. Některé tituly se již obchodují bez nároku na dividendu ze zisku minulého roku, některé je možné si ještě koupit. Očekáváme ale také, že se banky vrátí k otázce dividend na konci tohoto roku a obnoví distribuci mezi akcionáře.

Autor je analytik Komerční banky