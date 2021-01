Akcie, měny & názory Davida Navrátila: Deprese se nekoná | E15.cz

Spotřeba domácností je obvykle stabilizátorem ekonomiky, a to i během recese nebo krize. Během covidu se naopak stala hnací silou poklesu ekonomiky. Ani ne z důvodu blbé nálady a neochoty utrácet, ale především proto, že byly zavřené obchody a služby.

Během první vlny, tedy v březnu a v dubnu, jsme viděli, že kartové transakce Čechů včetně výběrů hotovosti z bankomatů poklesly o 10 procent. Zajímavé je, že pokles během té podzimní vlny byl už poloviční. Našli jsme totiž cesty, jak utrácet navzdory zavřeným obchodům.

Za těmi cestami můžeme vidět měnící se spotřební chování. V loňském roce se ekonomika stala méně hotovostní. Poprvé v číslech vidíme, že hotovostí jsme zaplatili méně než kartami. K zaplacení jsme častěji použili karty a celkově jsme jimi zaplatili o 15 procent více než v roce 2019.

A protože byly zavřené obchody, tak jsme nejen více nakupovali přes internet, ale o polovinu více než v roce 2019 jsme na něm rovnou i zaplatili za objednané zboží. Pokud jsme si objednané zboží nechali poslat na dobírku, tak jsme mnohem častěji zaplatili kurýrovi kartou. Rekordmanem se stal předvánoční týden, kdy jsme kartou kurýrům zaplatili o více než 700 procent více než v předchozím roce.

A tím se dostáváme k sezonním hitům. Hitem po jarní vlně byly hobbymarkety, kdy transakce vzrostly na dvojnásobek. Po jarním lockdownu jsme si chtěli byty, zahrady a domy opravit, vyzdobit, vylepšit a zvelebit.

Hitem léta se stala dovolená v ČR. Platby Čechů kartou za hotely, penziony a za kempy v ČR vzrostly během prázdnin o více než polovinu.

A konečně hitem závěru roku byly nákupy v lékárnách, ať už léků, nebo vitaminů. Objem transakcí se zvýšil téměř o pětinu. Data za celý rok ukazují, že ačkoliv během jara a podzimu spotřeba klesla, tak jsme nepropadli do blbé nálady, která by se projevila v neochotě nakupovat, když to tedy jde.

Autor je ekonom České spořitelny