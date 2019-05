Akcie, měny & názory Davida Navrátila: Státní rozpočet v rouše beránčím | E15.cz

V makroekonomických učebnicích najdeme takzvané identity. Jedna z nich říká, že ekonomy a analytiky uctívaný hrubý domácí produkt (HDP) je roven součtu spotřeby domácností (C), spotřeby vlády (G), investic (I) a vývozů (X), když od toho všeho odečteme dovozy (M). Představme si to na chvíli tak, jak to je v těchto učebnicích: HDP = C + G + I + X - M.