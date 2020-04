Akcie, měny & názory Františka Táborského: Kdy ČNB nakoupí dluhopisy | E15.cz

Předpokládáme, že by k takovému kroku dotlačil bankovní radu až náhlý výprodej státních dluhopisů kvůli dalšímu prohloubení deficitu veřejných financí nebo další zhoršení situace v zahraničí, které by nutilo investory prodávat tuzemské dluhopisy. Kvantitativní uvolňování by podle nás vedlo ke změně struktury investorů českých státních dluhopisů, poklesu výnosů zejména na delším konci výnosové křivky a tlaku na oslabení koruny. Nicméně potřeba zavedení tohoto nástroje podle nás v posledních týdnech klesla vzhledem k zajištění poloviny letošních výpůjčních potřeb ministerstva financí.

Možná podoba programu nákupů státních dluhopisů by podle nás odpovídala historické zkušenosti ECB s mírnými úpravami pro domácí trh. Bankovní rada i návrh legislativních úprav opakovaně zmiňují inspiraci a harmonizaci nástrojů s evropským systémem centrálních bank. Tomu by podle nás odpovídala i možná podoba kvantitativního uvolňování.

To znamená omezení na maximální držbu státních dluhopisů, jejich splatnost a minimální výnos. Vzhledem k velikosti tuzemského trhu se státními dluhopisy však předpokládáme, že by se centrální banka snažila omezit nákupy státních dluhopisů na minimum namísto deklarování určitého měsíčního objemu nákupů, jako tomu je v případě ECB.

Autor je ekonom Komerční banky