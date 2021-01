Na cestě ze slzavého údolí | E15.cz

Do roku 2021 vstupujeme s jednou z nejhorších epidemických charakteristik na světě a opětovně uzavřenou významnou částí sektoru služeb, což se samozřejmě negativně podepíše na výkonnosti naší ekonomiky v prvním čtvrtletí tohoto roku. Díky kouzlu statistické základny, kdy loňské druhé čtvrtletí bylo to nejhorší, vykáže ekonomický růst za jarní měsíce bezprecedentně vysoké hodnoty.

Půjde ale o chiméru a loňská reakce na pandemický vývoj stylem brzda–plyn bude znamenat významnou kolísavost dat za jednotlivá čtvrtletí letošního roku při srovnání se stejným obdobím loňska. Klíčové tedy bude hodnotit ekonomickou výkonnost na základě mezičtvrtletních dynamik.

Začátek roku bude kvůli částečnému lockdownu ekonomicky slabý, a to bude ještě spotřeba domácností podpořena rouškovným, které bylo vyplaceno důchodcům v závěru loňského roku, a snížením daní v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Určitou míru omezení předpokládáme až do léta, druhá polovina roku by již měla být ve znamení začátku postupného návratu k normálnímu ekonomickému fungování. Investiční aktivitu by měly podpořit i prostředky z evropského fondu obnovy.

Celkově tak letos česká ekonomika již poroste, a to tempem 2,6 procenta. Vloni přitom zaznamenala historicky nejhlubší pokles, podle předpokladu o šest procent. I tak byl ale výsledek za rok 2020 nakonec lepší, než s čím ještě před pár měsíci počítaly některé katastrofické prognózy opanující mediální prostor.

Autor je hlavní ekonom Komerční banky