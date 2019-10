Akcie, měny & názory Jany Steckerové: Dotace EU: lépe už bylo | E15.cz

Současné programové období 2014–2020 pro čerpání evropských dotací se pomalu blíží ke konci. V roce 2021 začne programové období nové a Česká republika se bude muset vypořádat s řadou výzev. Zatímco v současném období jsme měli k dispozici 24 miliard eur, v tom novém to bude o čtyři miliardy méně. Nebude to ale jediná změna.

Výrazně nižší bude i spolufinancování projektů ze strany Evropské unie. U méně rozvinutých regionů to bude 70 procent místo současných 85 procent, u přechodových 55 procent místo dosavadních 60 procent, u více rozvinutých regionů pak 40 procent místo 50 procent. Navíc by se mělo současné pravidlo n+3 změnit na pravidlo n+2.

Pravidlo určuje, do jaké doby musejí být peníze přidělené členskému státu nejpozději reálně vyčerpány. Na realizaci projektů tak bude méně času, zároveň i méně peněz. Pokud bude chtít Česká republika zachovat míru investic, bude muset hledat, jakým způsobem nižší míru spolufinancování ze strany EU nahradit. Mohlo by to být ze státního rozpočtu, popřípadě z rozpočtů municipalit či z vlastních nákladů firem realizujících investici.

Pokud by se alternativní způsoby financování nalézt nepodařilo, hrozilo by, že investiční aktivita v České republice zpomalí. I tak ale budou nároky na efektivní čerpání dotací větší, než tomu bylo doposud. Nové způsoby financování bude muset vláda hledat i v oblasti budování infrastruktury, kam v novém období poteče mnohem méně peněz. Přednost před dopravou totiž dostanou ekologie a inovace.