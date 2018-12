Akcie, měny & názory Jaroslava Bukovského: Číňané propadli jistotě | E15.cz

Jistým zadostiučiněním může být pro běžné smrtelníky fakt, že se to nedaří ani růstovým eskamotérům z Číny. Prostě asi přes určitou ekonomickou realitu nejede výnosový vlak. A tak se stalo, že světoví burziáni prohnali v minulém týdnu drtičkou burzovního odpadu akcie čínské firmy Jupai Holdings. Ta se nezabývá ničím menším než zhodnocením vkladů bohatých Číňanů. Tedy těch opravdu bohatých, kteří své peníze jen neslibují, jak mají někteří jejich krajané kupříkladu ve východní Evropě ve zvyku.

A bolelo to. Akcie Jupai šly ke dnu o rovnou třetinu, zatímco se na newyorské burze ještě ve středu obchodovaly po devíti dolarech, konec týdne je vrhl o třetinu níže, tržby i zisky firmy byly oproti předpokladům takřka o polovinu níže. Zlé jazyky by navíc začaly brebentit cosi o tom, že se správou peněz bohatých Číňanů to jde od šesti k jedné, alespoň akcie Jupai totiž za poslední rok přišly o cirka osmdesát procent. Podle samotné Jupai se čínští boháči stali více konzervativními. To ale pro svět nevěští nic dobrého.