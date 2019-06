Akcie, měny & názory Jaroslava Bukovského: Hledání ztraceného dechu | E15.cz

Kdyby mělo Česko vyhlásit svou opravdovou hvězdu všeobjímajícího trendu retra, firmu, která dokázala z kdysi dokonale padlého anděla udělat nový kult, a co víc, rovnou ho úspěšně dokázala předhodit těm finančně saturovanějším z nás, je to prostě Mazda. A to z toho jednoduchého důvodu, že dokázala dodat druhý až třetí dech barvě, která vedle zelené odstartovala ve své době na rukávech od sak kariéru mnoha českých privatizačních baronů. Totiž ten odstín takzvaně vínově červené.