Akcie, měny & názory Jiřího Tylečeka: Růst v nedostatku | E15.cz

Masivní nárůst nezaměstnanosti postihl pouze několik sektorů, ovšem nějaká forma stimulů se týká prakticky každého z nás. Lidé i firmy během lockdownů zadržovali spotřebu i investice, což je dobře vidět na rekordním nárůstu objemu depozit v bankách. Z pohledu mizivých výnosů takto uložených peněz jde o překvapivou statistiku. V USA už situace došla tak daleko, že banky vyzývají firmy, aby peníze utratily ve svém byznysu nebo si je přestěhovaly jinam. Nemají pro ně totiž využití, a to ani z pohledu rezerv pro tvorbu úvěrů.

Rekordních depozit si užíváme také v Česku. Proč je lidé a firmy raději nespotřebují nebo neinvestují? Ekonomika se teprve pořádně rozjíždí a úspor je zkrátka moc. Firmy mají problém přilákat pracovní sílu a například cestovní omezení se rozvolňují pouze pomalu. Problémy v dodavatelsko-odběratelských řetězcích způsobují, že některé investice zkrátka nejsou možné. Globalizace drhne. Na trhu chybějí základní materiály a nejde jen o medializované čipy. Kdo nechce platit desítky nebo stovky procent navíc, vyčkává, neutrácí a nenajímá. Nedostatek brání ekonomice v dosažení plného potenciálu a zvyšuje hrozbu inflace.

Zdroje jsou však připraveny. Pokud se budou do ekonomiky dostávat postupně, měli bychom mít před sebou období solidního ekonomického růstu. Pokud však depozita ohrozí vysoký růst cen, snaha o jejich rychlou likvidaci zvýší inflaci. Ekonomika se před vážnými problémy rozžhaví do ruda a úspory v bankách budou černým Petrem. Komu zůstanou v ruce, už za ně nekoupí to co dřív.