Viceguvernér ČNB Nidetzký: vyšší inflaci netolerujeme | E15.cz

Zvyšování úrokových sazeb ze strany České národní banky je v letošním roce podle viceguvernéra Tomáše Nidetzkého hotová věc. Vyššími sazbami ČNB bude tlumit inflační tlaky, které by mohl vyvolávat růst ekonomiky a zejména pak vývoj na trhu práce. I přes loňskou krizi způsobenou panemií koronaviru zůstala nezaměstnanost v Česku na nízkých úrovních, což bude mít za důsledek svižné zvyšování mezd. To by se přes poptávku spotřebitelů promítalo do vývoje spotřebitelských cen. Bez zásahu ČNB by se mohla inflace vyšplhat nad horní, tříprocentní hranici tolerančního pásma. „Směr pohybu sazeb je jasný. Otázka je jen kdy a kolikrát," řekl v rozhovoru pro deník E15. Nejbližší možnost rozhodnout o růstu sazeb bude mít bankovní rada již příští středu. Sám Nidetzký se spíše kloní k tomu vyslat na trhy signál, že centrální banka nehodlá tolerovat vyšší míru inflace.

Máme za sebou skoro rok a čtvrt pandemie a lockdownů. Jak byste zhodnotil současný stav a vývoj tuzemské ekonomiky?

Pokud se na to podíváme optikou makroekonomických čísel, tak je situace lepší, než předpokládaly všechny prognózy. Za pozitivním makroekonomickým vývojem vidím řadu šťastných i méně šťastných příběhů firem a podnikatelů. Nicméně stále panuje vysoká nejistota, včetně datové. A otázkou je, do jaké míry jde o vzepětí spojené s uvolňováním protipandemických opatření a nakolik bude oživení trvalé.

Během pandemie lidé nemohli utrácet peníze v kamenných obchodech či využívat řadu služeb. Nakolik může být nahromaděná hotovost na účtech lidí faktorem, který bude popohánět ekonomiku v příštích čtvrtletích?

Zdá se, že domácnosti mohou mít navíc uspořeno okolo 200 miliard korun. Já bych to rozdělil do několika skupin. V první skupině jsou úspory, které nevznikly, protože lidé část spotřeby přesměrovali, a to dle mého názoru dlouhodobě, na internet. Ten patří se všemi službami okolo mezi vítěze ekonomické krize.

Další část tvoří opatrnostní úspory, kdy nejistota vedla k tomu, že lidé si část peněz odložili bokem. A tyto peníze nejen uspořili, ale snažili se je i nějakým způsobem zainvestovat. A teď vůbec nemluvím o trhu nemovitostí a hypoték. Tyto prostředky se dle mého názoru budou rozpouštět velmi pomalu, protože lidé si budou chtít držet opatrnostní rezervu.

Část peněz se projevila také ve spotřebě, ale není zachycena statisticky. Jde o takzvanou šedou ekonomiku. Typickým příkladem je, že lidé lockdownů využili k tomu, aby udělali úpravy bytů a domů a za hotové platili řemeslníky, kteří byli dostupní, protože nemohli dělat na stavbách.

Asi nejvíc diskutovanou otázkou je odložená spotřeba, tedy co se stane s penězi, které lidé nemohli přirozeně utrácet a jakým způsobem se to propíše do ekonomiky. Určitě to není malá část. Ale v této oblasti jsou určitá specifika. Příkladem je, že asi nepůjdu dvakrát týdně k holiči, jen abych dohnal, co jsem zameškal v lockdownu. Stejně tak nepůjdu dvakrát za večer do restaurace. A když jsem mluvil o datové nejistotě, tak ta panuje i ohledně objemu peněz v jednotlivých skupinách, které se pak budou propisovat do ekonomiky.

Když jsme u té nejistoty, tak kvůli mutacím panují například v Británii obavy z další vlny pandemie. Nakolik toto budete brát v potaz při nejbližším zasedání bankovní rady?

Můžete mít jakoukoliv kvalitní modelovou prognózu připravenou experty, ale ve finále rozhoduje bankovní rada, která zvažuje všechna rizika a všechny nejistoty. A epidemie covidu je jedním z nich. Je to něco, co se složitě zpracovává pomocí modelů. Covid je standardním typem nejistoty, byť s potenciálně velkým dopadem. Musíme o něm přemýšlet, ale nemůžeme pouze na jeho základě a dlouhodobě řídit měnovou politiku. Mimochodem, není to jediná nejistota, která vstupuje do našeho rozhodování.

Ale platí, že v době, kdy je více rizik a nejistot, bývá měnová politika strnulejší. To se potvrdilo loni zhruba ve stejnou dobu, kdy jsme viděli prázdninové oživení. Tehdy jsme s kolegy diskutovali o tom, co bude dál. A stejnou debatu máme opět nyní. Ale dnešní situace je odlišná, jelikož větší část populace je vůči covidu imunní, část populace je již proočkovaná. A hlavní změnou oproti loňskému létu je, že jsme se přestali snažit covid porazit a naučili jsme se s ním nějakým způsobem žít. Ukázal to velmi dobře například průmysl během podzimu a přelomu roku.

Kam nás současná situace dostává z hlediska nastavení úrokových sazeb?

Do nastavení úrokových sazeb se promítá řada vstupů a parametrů. Osobně pozorně sleduju vývoj na trhu práce. V době před covidem jsme sice měli v Česku o něco vyšší inflaci, ale ta byla dána nízkou mírou nezaměstnanosti a poměrně svižným růstem mezd a platů. Proto nám tehdy inflace vyskakovala i nad toleranční pásmo. Tohle bychom měli mít na paměti. A myslím, že řada vládních fiskálních opatření v době pandemie přispěla k tomu, že situace na trhu práce je velice dobrá, že se trh práce nijak výrazně nezchladil.

S ohledem na trh práce lze očekávat, že růst mezd u nás bude i nadále relativně dynamický, což časem povede k vyšší inflaci, pokud nezačneme ekonomiku lehce ochlazovat postupným zvyšováním sazeb. A tento příběh já osobně beru v úvahu při zvažování měnověpolitických kroků. Směr úrokových sazeb je jasný, jde tak jen o otázku kadence a načasování. Spíš se nyní kloním k tomu vyslat signál, že nehodláme tolerovat vyšší inflaci.

Takže se zvýšení sazeb dočkáme ještě letos?

To jsem si celkem jistý. Směr pohybu sazeb je jasný. Otázka je jen kdy a kolikrát.

Růst inflace je nyní v Česku i ve světě velkým tématem. Je to podle vás dočasná záležitost, anebo setrvalejší jev?

Začal bych celosvětovým trhem práce, který je zajímavý právě z hlediska inflace. Přestože po krizi v letech 2008 a 2009 došlo k růstu zaměstnanosti v Evropě i v Americe, tak se to zejména v eurozóně neprojevovalo růstem mezd. Eurozóna se tak celou dobu potýkala s nízkou inflací. Podobný, i když o něco lepší, byl vývoj v USA. Proto dnes ECB i Fed vysílají signál, že jsou ochotni tolerovat vyšší inflaci a zároveň říkají, že inflace nebude dlouhodobá.

Současná krize je specifická z řady důvodů. Mimo jiné došlo ke kombinaci výrazných nabídkových i poptávkových šoků. A jako ekonomové se ptáme, jak se tyto šoky propíšou do cen a jaká bude jejich setrvačnost. Typickým příkladem toho, o čem teď mluvím, je logistika dopravy – prudce vzrostly ceny přepravních kontejnerů, protože se hromadily v přístavech. Ale to není něco, co by zde mělo být dlouhodobě.

Může hrát ve vývoji tuzemské inflace roli poměrně uvolněná fiskální politika? A bude se ČNB snažit hospodářskou politiku koordinovat s vládou?

Během pandemie zafungovala fiskální i měnová politika učebnicově. Na začátku krize vláda i ČNB harmonizovaně a zároveň razantně a rychle rozvolnily svoje politiky. Naše role byla omezená z hlediska toho, co jsme mohli udělat. Větší část logicky odpracovala rozpočtová politika, která k tomu má účinnější nástroje než politika měnová. U fiskální expanze je ale háček v tom, že není problém ji rozjet, ale následně je těžké ji zastavit a začít odbourávat. A stát nyní stojí před tím, aby tuto demontáž zahájil. A je na vládě najít odvahu a demontovat „lešení“, které na podporu ekonomiky během krize vystavěla.

Také platí to, že zatímco před rokem šla měnová a fiskální politika „ruku v ruce“, tak naše ruce se již brzy rozpojí. My se vydáváme vlastní cestou, abychom plnili svůj hlavní mandát, kterým je péče o cenovou stabilitu. Před vládou teď dle mého stojí tři úkoly a je to velmi náročná výzva, protože je musí „orchestrovat“ nejen hospodářsky, ale i politicky. Za prvé jde o již zmíněnou demontáž opatření, která se zavedla. Druhým úkolem je připravit konsolidaci veřejných financí, aby byly dlouhodobě udržitelné. A třetím úkolem je připravit nová rozumná opatření na podporu ekonomiky, protože ne každé navýšení výdajů se promítne do růstu ekonomiky se stejným efektem.

Je vývoj veřejných financí, respektive státního rozpočtu důvodem ke znepokojení? Může to mít dopad na chování zahraničních investorů či kurz koruny?

Jak jsem říkal, reakce fiskální politiky na krizi byla učebnicová. Řekl bych, že pokud by se na nastaveném trendu nic nezměnilo, tak rizikem je, že v nějaké fázi narazíme na takzvanou fiskální brzdu, kdy se veřejný dluh dostane k 55 procentům HDP. A pak se budou muset ze zákona realizovat úsporná opatření a vláda už bude mít výdaje méně pod kontrolou. Jako akutní problém to nevnímám, ale v delším období by to mohlo mít na ekonomiku dopady. Dokonce si myslím, že by to mohlo mít i určitý dopad do stability finančního systému, jejíž zajištění je dalším z klíčových úkolů ČNB.

Je třeba mít na paměti, že velká část úvěrů v bilancích bank jsou hypoteční úvěry, které by se mohly začít hůře splácet. Zareagovat by mohly také tržní subjekty, které by horší vývoj státních financí zohlednily v nákladech na financování dluhu. Ale zatím to nevypadá, že by trh hodnotil situaci negativně, protože výchozí pozice z hlediska vládního dluhu okolo 30 procent nebyla špatná. Ale otázkou samozřejmě je, jak bude fiskální politika fungovat do budoucna. A projevit se to může i na kurzu koruny.

Poptávka po rezidenčních nemovitostí je poměrně silná. Nakolik je to dáno obavami lidí z inflace? Nakolik hledají v nemovitostech svým způsobem zajištění proti rostoucím cenám v ekonomice?

Tomuto příběhu úplně nevěřím. Vidíme, že roste průměrná výše hypotéky, ale z hlediska počtu poskytnutých hypoték se žádný dramatický nárůst poptávky neodehrává. Roční úhrny skutečně nových hypoték jsou už několik let stabilní. V posledním roce roste počet refinancovaných hypoték, ale nijak dramaticky. A to, že se zvyšují ceny bytů, je dáno nabídkou a poptávkou. Víme, že dlouhodobě, zejména v Praze a v Brně, nabídková strana nestačí poptávce. A hlavně tento fakt žene ceny nahoru.

Nákup nemovitosti není spontánní rozhodnutí. Tedy není to tak, že by se někdo rozhodl najednou koupit byt, protože vidí, že roste inflace. Takto jednoduše to nefunguje. Na druhou stranu je tady velký počet investorů, kteří jsou i při současných cenách schopni koupit byt v Praze bez úvěru, a ti by mohli stát za tímto příběhem. Nemyslím si tedy, že by u nás mohl významně ovlivňovat trh s nemovitostmi strach z inflace. Spíš je to signál, že Češi bohatnou a že cizinci považují Česko za příjemné a stabilní místo pro život či investici.

Podle ČNB jsou ceny bytů v Česku nadhodnocené v průměru o 18 procent, v Praze a v Brně je to více. Není to důvod pro zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték?

Tady dochází k nedorozumění. Úlohou centrální banky není ovlivňovat ceny nemovitostí. ČNB není zodpovědná za bytovou politiku nebo dokonce dostupnost bydlení, to je role vlády či obcí. S cenami nemovitostí nic neuděláme, zvláště když víme, že jsou tlačeny nahoru nedostatečnou nabídkou. Co nás ale na trhu nemovitostí zajímá, je udržení zdraví bank tedy aby se v jejich bank nehromadila tzv. rizika. To znamená, aby banky nepůjčovaly lidem, kterým by půjčovat neměly. Často se situace srovnává s dobou před finanční krizí v roce 2008. Tehdy banky v USA půjčovaly lidem, kterým se půjčovat nemělo. Ve chvíli, kdy se zvedly sazby, neměli tito lidé na splácení úvěrů. U nás je jsou objem hypoték v bilancích bank již od roku 2014 větší než objemy úvěrů podnikům. A už od roku 2016 jsme banky upozorňovali, že ekonomická situace nemusí být vždy příznivá, a proto jsme zavedli limity hypotečních ukazatelů. Chtěli jsme, aby banky obezřetněji půjčovaly. Omezili jsme tím poptávku, ale nečinili jsme tak kvůli cenám, ale kvůli tomu, aby banky na sebe nevzaly větší rizika, která by například při nárůstu úrokových sazeb či nezaměstnanosti měla negativní dopad na zdraví bank, celého finančního sektoru a následně i ekonomiky.

Ale není přece jen na čase vrátit ukazatele, například poměr mezi výší měsíčních splátek a čistým měsíčním příjmem (DSTI), na původní úrovně? A nerozvolnily banky své standardy při poskytování hypoték?

Parametry jsme uvolnili z toho důvodu, že loni v ekonomice panoval tak obrovský prvek nejistoty, že i banky samy začaly posuzovat úvěry mnohem obezřetněji. Banky mají mnohem složitější nástroje pro vyhodnocování klienta než jen ukazatele jako LTV (poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti - pozn. red.), DTI (poměr celkového zadlužení k čistému ročnímu příjmu - pozn. red.) či DSTI, na jejichž základě rozhodnou, zda hypotéku poskytnou či ne. To je první rovina.

Druhá rovina je, že jsme si vyhodnotili situaci a ukazuje se, že drtivá většina bank ukazatele dodržuje. Nemůžeme sice říct, že úplně všechny, ale na ty, které se vymykají, máme i jiné nástroje než plošné limity. Vždy říkáme, že jsme ochotni tolerovat rizikovější obchodní model konkrétní banky, která se například rozhodne poskytovat úvěry i rizikovějším klientům. Na druhé straně je ale náš logický a oprávněný požadavek, že na takový obchodní model bude banka potřebovat více kapitálu a to jsme schopni pohlídat v rámci dohledu nad jednotlivými bankami. I proto jsme se v květnu rozhodli nevrátit ukazatele na úroveň před covidem, protože systémově k porušování pravidel nedochází. A během letních měsíců budeme s bankami individuálně diskutovat o adekvátní výši jejich kapitálu.

Teď trochu jiné téma. V minulosti jste o trhu s firemními dluhopisy v Česku mluvil jako o “dluhopisovém Las Vegas”. Jak se za poslední dva tři roky situace změnila?

Řekl bych, že se situace drobně zlepšuje. Pořád trvám na označení, že v případě těchto investic jde o “dluhopisové Las Vegas”. A to z toho důvodu, že mnozí lidé, kteří si kupují korporátní dluhopisy, si je vlastně kupují z neznalosti. Vidí jen výnos a nejsou schopni posoudit riziko, obchodní model nebo odvětví, ve kterém daná firma funguje. Ale situace se zlepšila v tom, že se řada lidí naopak poučila. Sice to pro ně bylo drahé „školné“, ale jsou zde reálné příběhy lidí, kteří přišli o peníze a jejich případy, pokud se dostanou na veřejnost, mají pro společnost varovný efekt.

Na druhou stranu nebylo v minulosti jasné, jaký je celkový objem různých dluhopisových emisí, nikde se neevidovaly. Až donedávna jsme věděli jen o emitentech, kteří žádají o schválení prospektu. ČNB tímto schválením ale pouze konstatuje, jestli obsahuje všechny informace požadované zákonem, neposuzuje kvalitu nebo rizikovost konkrétního dluhopisu. U emisí bez prospektu jsme jen odhadovali jejich výši, i když dnes už je situace lepší, protože každá emise musí mít vlastní ISIN (mezinárodní identifikační číslo cenného papíru - pozn. red.). Budeme tak mít přehled, jak velký to je problém. Ale opakuji, že pro běžného investora jde skutečně o rizikovou investici, což dokazují i mediálně známé případy.