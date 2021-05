I s málem je možné investovat do umění | E15.cz

Investování do umění může být způsob, jak diverzifikovat portfolio.

Teorie mluví přibližně o desetiprocentní alokaci volných prostředků do alternativních investičních aktiv, kdy nejčastěji jsou zmiňované drahé kovy, aktuálně velmi mediálně probírané kryptoměny nebo třeba umělecké předměty. Ne každý má ale dostatečné množství peněz, aby si mohl pořídit celou zlatou cihlu nebo originální dílo Pabla Picassa či českého mistra kubismu Emila Filly.

Zatímco v případě zlata může investor sáhnout po menších slitcích nebo mincích, v případě výtvarného umění je situace o něco složitější. Naštěstí však existují společnosti jako Masterworks, jež kumulují prostředky drobných investorů chtivých vlastnictví originálu hodného Louvru a po pečlivém zhodnocení aktuální situace na trhu odborníky a posouzení dostupnosti děl pořídí umělecký předmět s nejvyšším investičním potenciálem.

Drobný investor má pak možnost počkat několik let do následného prodeje, případně prodat svůj podíl na sekundárním trhu. Za poskytnutou odbornost a možnost i malé investice se však musí počítat s ročním poplatkem a dále pak s určitým podílem z případného zisku pro správce. Nic neobvyklého ani ve světě kolektivního investování do finančních aktiv.

Pokud je naopak retailový investor fanoušek hudební scény, má možnost obdobným způsobem participovat na příjmech z licenčních poplatků od známých umělců. Stačí využít služeb specializovaných webových serverů jako songvest.com nebo theroyalityexchange.com a v tamních aukcích zakoupit práva na dané platby, a to až do konce platnosti ochrany duševního vlastnictví, mnohdy desítky let od smrti umělce.

Autor je obchodník J&T Banky