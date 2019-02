Akcie, měny & názory Moniky Junicke: Tratit budou všichni | E15.cz

Do odchodu Británie z EU zbývá necelý měsíc a půl. Nejistoty kolem opuštění EU se projevují především v samotné Británii. Nejnovější statistika růstu HDP zklamala, důvodem je především pokles kapitálových výdajů. Firmy sídlící na ostrovech zasáhla nejistota z budoucnosti, a tak investice už nějakou dobu odsouvají. Během minulého roku tak soukromé investice klesaly nejvíce od dob globální ekonomické krize.

Je však jasné, že odchod bez dohody je nejhorší varianta nejen pro samotnou Británii, ale pro všechny zúčastněné strany. Podle studie IWF v Halle by odchod bez dohody stál jen kvůli zavedení cel 612 tisíc pracovních míst po celém světě. Česká ekonomika by přišla o osmnáct tisíc pracovních míst, především ve výrobním sektoru.

Odchod bez dohody nejvíce v ČR zasáhne automobilový průmysl. Právě poptávka po autech by v důsledku cel ve Spojeném království poklesla nejvíce. Avšak ani v případě dohody není vyhráno. Bank of England nově snížila svůj ekonomický výhled na tento rok. A i když je nejpravděpodobnější, že k dohodě dojde, bude to za cenu prodloužení období vyjednávání. Období nejistoty se tak alespoň prodlouží. Velká Británie z této situace nemůže vyjít jako vítěz, ale jak zdůraznil guvernér britské centrální banky M. Carney, dohoda je v zájmu všech.

Autorka je ekonomka Komerční banky