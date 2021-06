Akcie, měny & názory Petra Fialy: Přestat inovovat se nevyplácí | E15.cz

České firmy už mají to nejhorší za sebou, některé z nich si ale v pandemii zadělaly na problém do budoucna. Mnohé podniky totiž zbrzdily nebo zastavily investice do inovací, což v příštích letech může omezit jejich konkurenceschopnost.

Těžké to má ten, kdo se nechtěl přizpůsobit a domníval se, že pandemie odezní za měsíc či dva, a vyčkával. To nejdůležitější slovo, které si jak firmy, tak banky během posledního roku musely neustále opakovat, je opatrnost. Podniky začaly být opatrné kvůli nejistotě, jež panovala a stále v jistém smyslu panuje.

Celkové fixní investice v Česku se z roku na rok propadly o 95 miliard korun – to je obrovské číslo. Dnes se říká, že 35 až 40 procent dodavatelských řetězců je do nějaké míry narušeno. Ať již tím, že někteří jejich členové nemohou platit za zboží, které odebrali, nebo naopak nemají vstupy na to, aby mohli vyrábět a dodávat. A to je samozřejmě strašně nebezpečné, protože to může postihnout i ty firmy, které jsou v řetězci od těch problémových společností relativně hodně vzdálené.

Tato nejistota se v chování firem projevila tak, že si z opatrnosti zajišťovaly dostatek financování. Ne vždy ho musely využít, ale chtěly si udělat polštář, který jim dá jistotu, že pokud budou mít problémy, budou je schopny ufinancovat. Firmy také více využívají nástroje umožňující přenesení zejména platebního rizika svých odběratelů na banku. Pandemie se projevila i v tom, že firmy i banky plánují na mnohem kratší dobu dopředu.

Na jednu stranu je to logické, ale na tu druhou to může mít do budoucna negativní vliv, protože když společnost plánuje jen krátkodobě, trpí investice do inovací. Pokud inovační cyklus zastavíme, může to v budoucnu snížit firemní konkurenceschopnost.

Trend utlumených investic by byl velice nebezpečný třeba ve strojírenství, jedné z klíčových oblastí české ekonomiky, kde produkty rychle zastarají a nejsou pak konkurenceschopné na zahraničních trzích. Ale samozřejmě i v oblastech, které na pandemii hodně doplatily, jsou firmy, jež se dokázaly přizpůsobit, najít si nový normál na trhu a jsou dnes ve svém oboru vítězi.