Stavebnictví se nadechuje, chybí ale lidé a suroviny | E15.cz

Zatímco bilance zahraničního obchodu se po uzavření hranic vloni na jaře dostala na předpandemické úrovně během jednoho čtvrtletí, u průmyslové výroby to bylo o kvartál později. Naprosto odlišný vývoj ale zaznamenává stavebnictví. To z titulu dlouhodobějších projektů na pandemii nereagovalo bezprostředním dramatickým propadem. Pokles byl pouze postupný, o to ale dlouhodobější.