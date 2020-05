Akcie, měny & názory Tomáše Vlka: Oživení a odplata za vir | E15.cz

Důkazy o úniku viru ze svých laboratoří Čína těžko někdy poskytne a vědecké studie i zprávy amerických tajných služeb hovoří o přírodním původu nového koronaviru. USA však spustily strategické snižování závislosti na čínské produkci a prezident Trump odvrácení pozornosti k vnějšímu nepříteli nutně potřebuje. V preferencích ztrácí, v boji s virem nasekal mnoho někdy až groteskních chyb a rozhodně nepotřebuje, aby si veřejnost před volbami spojovala 70 tisíc mrtvých a přes milion nakažených se špatnou vládní politikou.

Boj proti rozmachu Číny však má podporu republikánů i demokratů a jen tak se nezastaví. Bude něco stát – náklady protekcionismu, přetváření globálního obchodu a výrobních řetězců nejsou malé a mohou světovou ekonomiku dusit po delší dobu. Po kapitolách ocel, sója, Huawei nebo koronavirus přijdou jistě další. Nešťastné je, že půlrok před listopadovými americkými volbami se kryje s tím, kdy by ekonomiky uvítaly co nejlepší podmínky na zotavení. Případné spuštění nové výměny cel či sankcí by tak přišlo dost nevhod.