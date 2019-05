Akcie, měny & názory Vladana Gallistla: Špatný timing | E15.cz

Ve čtvrtek totiž nečekaně skončil šéf firmy Greg Clark. Horší den si pro svůj odchod nemohl vybrat. Společnost totiž zároveň oznámila výsledky za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku, které investory zklamaly. Aby toho nebylo málo, Symantec zveřejnil ještě nepříznivý výhled na příštích dvanáct měsíců. „Je to katastrofa epických rozměrů,“ glosoval smršť zpráv analytik Wedbush Daniel Ives.

Na místo Clarka dočasně nastoupil Richard Hill, který uvedl jako příčinu Clarkova odchodu osobní důvody. Clark se podle něj rozhodl postarat o svého nemocného otce. Pokud by šlo o skutečný důvod, mohla o tom firma informovat kdykoliv. Oznámení odchodu šéfa firmy během současného zveřejňování neuspokojivých výsledků se totiž ukázalo jako přinejmenším nešťastné. Výsledkem byla nervozita investorů, kteří mohutně vyprodávali akcie firmy, které v poobchodní fázi ztratily třináct procent.

Zvláštní navíc je, že odchod Clarka investory vyděsil, přestože od jeho nástupu do čela firmy se akciím příliš nedařilo. Posílily za jeho éru o méně než osm procent, zatímco celá newyorská burza vzrostla o 32 procent. Akcionáře tak kromě špatného načasování zřejmě vystrašila i nadcházející nejistota, protože Hill byl do čela firmy jmenován jen dočasně. A to v bouřlivé době, kdy by společnost měla mít stabilní vedení.