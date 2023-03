Akcionáři ČEZ se mohou těšit na rekordní dividendu | e15.cz

Pomiňme zde hodnocení samotných výsledků, tomu se analytici věnovali hned po jejich zveřejnění. Vzhledem k tomu, že je ČEZ dle názoru mého i mých kolegů v Komerční bance vnímán stále častěji jako dividendový titul, zaměřme se na to, na co se mohou akcionáři a investoři těšit.

Upravený čistý zisk, který slouží jako základna pro výpočet dividendy, byl za minulý rok 78,4 miliardy korun. To při stávající dividendové politice vyplácet 60 až 80 procent očištěného čistého zisku a celkového počtu akcií ČEZ ve výši 538 milionů kusů znamená výplatu 87 až 117 korun na jednu akcii.

Pokud se budeme držet horní hranice, tak to tedy naznačuje 117 korun. Ve hře je však také takzvaný optimistický scénář. Podle něj by mohlo dojít k výplatě celého čistého zisku. To by pak indikovalo dividendu až 146 korun na akcii. Dividendový výnos (hrubý) by tedy mohl dosáhnout zhruba 11 procent podle stávající dividendové politiky a 14 procent v případě maximální distribuce.

To z ČEZ dělá, pokud ne rovnou nejlepší evropskou energetiku s nejvyšším dividendovým výnosem, tak určitě jednu z nejlepších. Vedení firmy u příležitosti zveřejnění výsledků návrh dividendy ze zisku minulého roku zatím nezveřejnilo.

Dividendu si musejí odhlasovat akcionáři na valné hromadě. Ta se většinou koná na konci června. Měsíc před jejím konáním musí být zveřejněn program, který bude obsahovat body, jež se budou na valné hromadě projednávat. A v Komerční bance jsme přesvědčeni, že jeho součástí by měl být i návrh na rozdělení zisku za rok 2022.

ČEZ je soukromá společnost, její část byla zprivatizována. A nic na tom nemění fakt, že stát prostřednictvím ministerstva financí kontroluje téměř 70 procent všech akcií.

To ale s největší pravděpodobností znamená, že si vláda na valné hromadě může odhlasovat prakticky cokoli. Pokud by si akcionáři na valné hromadě odhlasovali maximální stoprocentní výplatu, získal by stát jen z dividendy ČEZ o 11 miliard korun více.

Autor je analytik Komerční banky

