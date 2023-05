Akcie ČEZ: Graf | Cena | Dividenda | Jak a kde koupit | Daně | e15.cz

Co se v tomto článku dozvíte:

Akcie ČEZ zaznamenávají od poloviny května pokles. Za více než dva měsíce se dokonce podívaly pod tisíc korun za akcii. Ještě 12. května dosahovala cena jedné akcie 1210 korun. Jelikož se akcie ČEZ z více než jedné pětiny podílejí na vývoji indexu PX pražské burzy, tak i ten odepisuje procenta.

Na pokles mělo vliv několik věcí. Cena akcií prudce poklesla poté, co byly zveřejněny výsledky za první kvartál 2023 a s nimi návrh dividendy odpovídající výplatnímu poměru 80 procent ze zisku, přičemž ještě tentýž den se Ministerstvo financí ČR vyjádřilo, že v letošním roce nebude podávat protinávrh na dividendu odpovídající stu procent ze zisku, a v minulém týdnu pak vyšla informace o schválení novely zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, díky kterému by posílila pozice majoritních akcionářů firem.

„Domnívám se, že první zpráva týkající se dividendy mnohé překvapila. V kontextu velice špatného stavu veřejných financí a vysokého deficitu státního rozpočtu mnoho investorů včetně mě očekávalo, že ministerstvo financí bude chtít na dividendách z ČEZ inkasovat co nejvíce peněz a protinávrh podá,“ uvedl pro E15 Ivo Bečvář, investiční analytik ze společnosti Sirius Finance.

Druhá zpráva pak podle něj přinesla investorům značnou nejistotu, co se dál bude se skupinou ČEZ dít, a mnoho z nich raději akcie prodalo čistě pro svůj osobní klid.

Nákup akcií: Proč jsou akcie ČEZ v Česku tak populární?

Akcie společnosti ČEZ patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější obchodované tituly na pražské burze a staly se téměř synonymem pro investování na našem akciovém trhu. Svoji roli hraje hned několik faktorů.

Prvním a důležitým faktorem je historie a stabilita. „V historickém a společenském kontextu se jedná o českou společnost se strategickým postavením v energetice, která se obchoduje na pražské burze už od roku 1993 a je to největší a nejlikvidnější pozice na hlavním trhu. Z pohledu investora je zásadní, že stabilně vyplácí dividendu, a to se zajímavým dividendovým výnosem (poměr výše dividendy vůči ceně akcie). Navíc se nám tady v České republice snáze analyzuje než zahraniční firmy působící v Americe či v Asii,“ vysvětlil analytik Ivo Bečvář.

Třetím důvodem je pak podle analytika z portálu Trhy.cz Martina Kysely skutečnost, že akcie ČEZ jsou relativně likvidní, což znamená, že je lze kdykoli snadno prodat na burze.

V současnosti dále umocňuje atraktivitu ČEZ vývoj energetiky v Evropě, který jej předurčuje k vysokým tržbám a ziskům před zdaněním po několik dalších let. „V letošním roce management ČEZ navrhuje vyplatit rekordní dividendu 117 korun a nebýt WFT, letošní zisk by byl pravděpodobně ještě vyšší kvůli vyšší průměrné realizované ceně za jednu MWh elektřiny,“ dodává Bečvář.

Podle Kysely nesmíme také zapomínat na rozsáhlé portfolio aktivit společnosti ČEZ, které zahrnují výrobu, distribuci i samotný prodej elektřiny a tepla, což umožňuje společnosti diverzifikovat příjmy a minimalizovat rizika spojená s jednotlivými segmenty trhu.

Investovat do akcií ČEZ můžete dvěma způsoby. Prvním způsobem je aktivní obchodování, které nejčastěji probíhá na tzv. finančních derivátech, jako jsou například CFD kontrakty. Ty kopírují cenu podkladového aktiva. Výhodou je, že můžete více spekulovat na růst či pokles a využít pákového efektu. Zhodnocení se tak může několikanásobně zvětšit, ale také pád v případě ztráty bývá mnohem bolestivější.

Nákupem CFD akcie se ale nestáváte majitelem skutečné akcie, tudíž nemáte nárok na dividendu. Lze je koupit prostřednictvím brokera na jeho online platformách. Těch existuje hned několik. Mezi nejpopulárnější patří:

Druhou a konzervativnější možností je nákup prostých fyzických akcií. Díky tomu se stanete menšinovým akcionářem, a jestliže se firma dostane do zisku, získáváte dividendu, kterou společnost vyplácí. V České republice existují dvě akciové burzy s licencí České národní banky (ČNB), kde jsou akcie dostupné ke koupi:

Dividenda na akcii a kdy probíhá výplata



ČEZ jen v loňském roce dosáhl čistého zisku 80,7 miliardy korun, což se také odrazí v hodnotě vyplácených dividend. Ty se za ČEZ vyplácejí jednou za rok.

„Dosažený zisk za rok 2022 indikuje rekordní dividendu pro akcionáře. V případě stanovení dividendy na horní hranici intervalu platné dividendové politiky by mezi akcionáře bylo rozděleno 63 miliard korun. Pro majoritního akcionáře Českou republiku by to znamenalo příjem 44 miliard korun,“ uvedl po zveřejnění hospodářských výsledků předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Podle analytika Komerční banky Bohumila Trampoty by tak mohla cena za jednu akcii dosáhnout 117 korun. Za rok 2021 přitom činila výplata dividendy za jednu akcii 48 korun a rozhodný den pro vyplacení připadl na 4. července 2022. V tabulce níže se podívejte na vývoj cen dividend od roku 2006.

Rok Dividenda na akcii (Kč) Rok Dividenda na akcii (Kč) 2021 48 2013 40 2020 52 2012 40 2019 34 2011 45 2018 24 2010 50 2017 33 2009 53 2016 33 2008 50 2015 40 2007 40 2014 40 2006 20

Zdroj: ČEZ

O výplatě dividendy rozhoduje každý rok valná hromada společnosti s tím, že období pro vyplácení dividend za příslušný obchodní rok je čtyřleté, což znamená, že jsou vypláceny od prvního výplatního dne po následující čtyři roky.

Daně: Dividendy, nákup a prodej akcií ČEZ

Jako každý příjem, i tento podléhá zdanění a akcionář musí z dividendy odevzdat daň. ČEZ je tuzemskou společností, proto její dividendy podléhají srážkové dani ve výši 15 procent. Akcionář tak dostane už příjem očištěný od daně a nemusí ho uvádět do daňového přiznání.

Jiné by to bylo, kdyby šlo o zahraniční dividendu, pak je nutné ji uvést jako příjem z kapitálového majetku do daňového přiznání.

Další pravidla se ještě vztahují na prodej akcií, zvlášt jestli jste je prodali se ziskem. Z toho se pak státu odevzdává daň ve výši 15 procent. Jsou zde ale dvě důležité podmínky.

Hranice 100 tisíc korun – Jestliže jste prodali v daném roce akcie a příjmy z prodeje byly nižší než 100 tisíc korun, pak daňové přiznání vyplňovat nemusíte. Jakmile ale částka 100 tisíc přesáhne, je potřeba příjem do daňového přiznání zadat a zaplatit daň ze zisku. Stejné je to i v případě, že máte ztrátu. Sice nezaplatíte daň, ale v přiznání prodej zmínit musíte. Podívejte se na konkrétní příklady příjmů z prodeje akcií.

– Jestliže jste prodali v daném roce akcie a příjmy z prodeje byly nižší než 100 tisíc korun, pak daňové přiznání vyplňovat nemusíte. Jakmile ale částka 100 tisíc přesáhne, je potřeba příjem do daňového přiznání zadat a zaplatit daň ze zisku. Stejné je to i v případě, že máte ztrátu. Sice nezaplatíte daň, ale v přiznání prodej zmínit musíte. Podívejte se na konkrétní příklady příjmů z prodeje akcií. Časový test – Druhým případem je dodržení tzv. časového testu, kdy jste prodané cenné papíry drželi minimálně po dobu tří let. Po uplynutí této doby už je do daňového přiznání uvádět nemusíte.

Nákup a prodej akcií ČEZ si dobře rozmyslete

Jako před každou investicí do akcií se pořádně zamyslete, a především si nastudujte trh a firmu. Nenakupujte ukvapeně. Jestli uvažujete, že využijete poklesu a akcie ČEZ nakoupíte, pak je potřeba vzít v potaz mnoho faktorů včetně individuální investiční strategie či tolerance k riziku.

Podívejme se na fakta. Čistý zisk ČEZ za první čtvrtletí letošního roku činil 10,8 miliardy korun s EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) 32,5 miliardy korun. Celoroční výhled společnosti na rok 2023 je EBITDA 105 až 115 miliard korun a čistý zisk 33 až 37 miliard korun. Kurz akcií se zvýšil na 1155 korun poté, co ministr financí Zbyněk Stanjura ohlásil možnost zvýšení dividendového výplatního poměru nad současných 80 procent.

Následně však zase klesl pod tisíc korun poté, co vláda navrhla zákon, který by mohl vést k rozdělení této polostátní společnosti na plně státní a soukromou část. Pokles byl přímou reakcí na tento návrh, přičemž akcie ztratily za týden více než 15 procent své hodnoty. Návrh dividendy za rok 2022 je 117 korun na základě výplatního poměru 80 procent. Pokud by se výplatní poměr zvýšil na 100 procent, dividenda by byla přibližně 146 korun.

„Je tedy zřejmé, že situace je poměrně divoká a ČEZ představuje aktuálně velmi dynamického a volatilního hráče na trhu. Pro mnoho konzervativních – a spíše pasivních – investorů by takové podmínky bezpochyby nebyly zcela komfortní a osobně bych jim proto takovou investici v současné době nedoporučil. Aktivnější investoři s vyšší tolerancí k riziku však mohou současné tržní dynamiky bezpochyby využít,“ myslí si Martin Kysela, analytik portálu Trhy.cz.

Podobně zdrženlivý je i analytik Ivo Bečvář. „Z pohledu fundamentů je ČEZ oceněn velmi levně. Má to nicméně svůj důvod. Trh započítává do ceny akcií mimořádné zdanění jeho zisků (Windfall tax) a značné politické riziko ohledně rozdělení společnosti. V podstatě teď záleží jen na tom, čemu investoři věří. Sám si netroufám další vývoj odhadovat, ale je pravda, že jsem pod tisíc korun za akcii přikoupil,“ řekl a dodává: „Obecně platí, že dobrá doba k nákupu akcií je v době, kdy na trhu panuje strach. A dobrá doba k prodeji tehdy, když na trhu převládá chamtivost. Je to sice obecná fráze, ale z mé mnohaleté zkušenosti funguje dokonale. Trhy se totiž vždycky nějak oklepou, a naopak nerostou do nebe.“

Rozdělení ČEZ a státní podíl dnes

Stát nyní v ČEZ vlastní podle statistik ke konci loňského roku 69,78 procenta akcií. Celkem 16,4 procenta spadá pod právnické osoby a 13,6 procenta drží fyzické osoby. Rozhodování minoritních akcionářů je ale nyní podle ekonomů v ohrožení, a to kvůli novému vládnímu návrhu pod přezdívkou Lex ČEZ. Při jeho představení právě akcie energetické společnosti začaly znatelně klesat a ČEZ přišel během týdne o zhruba 130 miliard své tržní hodnoty.

A co je vlastně součástí tohoto návrhu? Podmínkou realizace přeměn u takzvaných kotovaných společností má být souhlas 75 procent akcionářů přítomných na valné hromadě při splnění usnášeníschopnosti, která má přesahovat dvě třetiny základního kapitálu.

„Stát nyní v ČEZ vlastní zhruba 70 procent akcií, takže nová legislativa má zjevně usnadnit postup blízký takzvanému squeeze outu neboli vytěsnění minoritních akcionářů. Část z nich Lex ČEZ ostře kritizuje, padají i slova o přípravě ,zločinecké akceʻ. Zákon má tedy zjevně vládě usnadnit zestátnění ČEZ či jeho části po případném rozdělení. Pokud legislativa projde, nebude již potřeba souhlasu 90 procent akcionářů přítomných na valné hromadě, jako je tomu nyní, ale právě jen 75 procent,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

