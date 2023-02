Česká ekonomika je v mělké recesi. Od léta už bude o něco lépe | E15.cz

Na konci ledna zveřejnil Český statistický úřad předběžný odhad vývoje domácí ekonomiky v posledním čtvrtletí. Podle tohoto odhadu se české hospodářství dostalo ve druhé polovině loňského roku do technické recese. Po mezičtvrtletním poklesu o dvě desetiny procentního bodu se totiž hrubý domácí produkt v posledním kvartálu ještě více snížil, a to o 0,3 procenta. Důvod je zřejmý: domácnosti šetří. Otázkou však je, zda recese v Česku vydrží i v roce letošním, nebo se blýská na lepší časy.

Podle posledních prognóz České národní banky a České bankovní asociace by pokles ekonomiky měl přetrvat ještě v první polovině letošního roku, ale následně by se už hospodářství mělo začít zotavovat. Celoroční růst HDP, který po poklesech ve druhé polovině loňského roku nakonec za celý uplynulý rok vykázal výsledek na úrovni 2,5 procenta, by se tak měl letos pohybovat okolo nuly.

Faktory, které vývoj ekonomiky ovlivňují, zůstávají stále stejné. Zatímco průmysl a zahraniční obchod se prozatím drží nad vodou (HDP tedy táhnou zahraniční poptávka a investice firem do fixního kapitálu), domácnosti neutrácejí. Cenová hladina s průměrnou loňskou inflací kolem 15 procent totiž roste daleko rychleji než mzdy, které ve třetím čtvrtletí meziročně narostly jen o 6,1 procenta. Pokud bychom měřili bohatství populace pouze mzdou, zchudli jsme skoro o desetinu.

Zatracená čísla: recese

Útraty spotřebitelů budou nejslabším článkem české ekonomiky i v první polovině letošního roku. Situace by se měla začít obracet až v létě, kdy se čeká odeznění současné vysoké inflace a návrat k poměrně normálnímu stavu. Zároveň s inflací by ve druhém pololetí měly začít klesat i úrokové sazby, takže bychom se mohli dočkat o něco levnějších hypoték. Je ale důležité zmínit, že tento výhled předpokládá, že mezinárodní situace zůstane stabilní, válka na Ukrajině se bude spíše uklidňovat a nic dalšího zásadního se nestane.

Situace tedy není příliš optimistická, ale zdaleka ne ani katastrofická. Poměrně slušně by se měl držet trh práce. Nečeká se vysoký růst nezaměstnanosti, i když nárůstu o několik procentních bodů se asi nevyhneme. Trh práce je totiž ještě stále hladový po nových pracovnících: i v prosinci se na úřadech práce nabízelo více pracovních míst, než kolik bylo uchazečů o zaměstnání.

Sečteno a podtrženo, české hospodářství si v současné době prochází mělkou recesí způsobenou vnějšími faktory. Postupné uklidňování cen na světových trzích ale dává příslib do budoucna. Pokud se nestane nic dramatického, pak se o něco líp začneme mít v průběhu druhého pololetí a v příštím roce už nás čeká slušný ekonomický výkon s růstovým tempem mezi dvěma a třemi procenty.

Autor textu je hlavní ekonom skupiny Moneta.