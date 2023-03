České fiskální letadlo, které potřebuje přistát a provést urychleně a urgentně potřebné opravy | e15.cz

Dospělo až do letové fáze, kdy mu zřejmě nezbývá nic jiného než buď nouzově přistát a provést urychleně a nanejvýš urgentně potřebné opravy, aby mohlo pokračovat v cestě, anebo se vyhnout černým ekonomickým mračnům a bouřím, které turbulenci vyvolávají, tedy rychle zmírnit – nikoli neuměle zaflikovat – inflační rizika a nastartovat zdravý ekonomický výkon, který sám nákladové inflační tlaky utlumí.

A možná je česká fiskální kondice již tak špatná, že aktuální let vyžaduje projít si oběma možnostmi a současně přenastavit konstrukční parametry letadla tak, aby bylo odolné i vůči příštím možným turbulencím. K tomu je třeba shodit růžové brýle a realisticky vyhodnotit nastalou situaci. Rozhodně nelze donekonečna nafukovat výdaje dosavadním způsobem a tvářit se, že se vlastně nic neděje, neptat se, kdože ty zvýšené výdaje zaplatí, či se dokonce ještě rozčilovat, jak nekontrolovaně se nám zvyšuje dluh.

V letadle stiženém těmito turbulencemi jsou na palubě všichni a všichni nesou jejich následky. Míra solidarity mezi jednotlivými skupinami pasažérů by měla mít své limity. Věc se stala tak vážnou, že roli systémové krizové reformy musí nyní sehrát úprava parametrů, která omezí růst výdajů, aby se letadlo mohlo vůbec vznést. A až se situace alespoň trochu zklidní, mělo by dojít k celopalubnímu konsenzu ohledně toho, co by letadlo vůbec mělo zvládnout: kam by mělo letět a jaký standard cestujícím nabídnout.

Autor je ekonom České spořitelny

