ChatGPT vybere akcie, ale chybí mu intuice | e15.cz

Když jsem se ChatGTP zeptal, do kterých pěti akciových titulů by investoval pro rok 2023, vypsal mi čtyři technologické firmy a jednu banku, konkrétně se na seznam dostal Amazon, Nvidia, Zoom, JP Morgan Chase a Tesla. Jsou to nepochybně oblíbené a zajímavé tituly, ale na základě čeho to vybírá, se moc nedozvíte. Snažil jsem se ho zeptat, jestli výběrem firem poukazuje na to, že čeká uvolněnější měnovou politiku, protože všechny vybrané firmy mají relativně vysokou betu, tedy v minulosti rostly rychleji než celý trh, ale v propadech zase rychleji padají. Odpovědí mi byla jen snůška obecných tezí o investování.

Zvláštní také bylo, že se mě ChatGTP nezeptal, kolik mi je, jaký mám investiční horizont, kolik vydělávám a jaký mám vztah k riziku. Tak jsem mu to doplnil sám a popsal se jako pětatřicetiletý bohatý Čech averzní k riziku. Výběr pěti titulů se dost změnil, najednou tam byl Microsoft, Johnson & Johnson, Visa, Procter & Gamble a Nestlé. Nepochybně to nejsou nijak podivné volby a už tady umělá inteligence prokázala, že se umí alespoň hrubě zorientovat v tom, co jsou konzervativnější a agresivnější volby. Všech pět titulů má betu menší než jedna, jsou méně volatilní, než je průměr trhu.

Umělá inteligence během dvou dotazů dokázala spolehlivě nahradit podprůměrného finančního poradce, už to je úctyhodný výkon. Zorientovala se na trhu a nedoporučila špatně, navíc vždy vše doplní varováním, jaká jsou rizika investování, což špatní finanční poradci dělat nemusejí, ba spíše naopak do investic tlačí, aby měli provize.

VIDEO: OpenAI Whisper: Přepisujeme zvuk na text

Video se připravuje ... • VIDEO Zive.cz

Dokáže ale umělá inteligence nahradit zkušeného portfolio manažera investičního fondu? Tam už to tak snadné nevypadá. Nechal jsem si vybrat deset firem, které měla namíchat z velkých a malých podniků, ale byli to samí obři. Vynadal jsem jí, omluvila se a vytvořila mi portfolio deseti skvělých firem, ale všechny byly technologické. Tak tedy prosba o namíchání velkých a malých, o diverzifikaci, a ať nejsou všechny technologické. A máme finální portfolio: Apple, Microsoft, J&J, P&G, Walmart, Square, Etsy, Fiverr, SolarEdge a Trade Desk.

Co když ale sazby zůstanou déle vysoké a inflace nebude padat? Umělá inteligence nahrazuje Microsoft Verizonem a vybírá pět menších defenzivních firem: Clorox, McCormick, NextEra, American Water Works a Waste Management. Dobře to vysvětluje, a když se doptám, jestli by nebylo rozumné v takové situaci držet více hotovosti, doporučí mi nechat si jen 30 až 50 procent v těchto titulech. Na konci roku dám vědět, jak umělá inteligence dopadla.

Umělé inteligenci bude ještě dlouho a možná vždycky chybět lidská intuice. Umí velice rychle vymyslet spoustu kreativních nápadů, navíc v těch nejméně kreativních procesech. Snadno najde firmy s nízkou či vysokou betou a umí diverzifikovat. Avšak stejně jako kdysi, když hrál Deep Blue s Gary Kasparovem šachy, člověk je nenahraditelný ve „střední hře“, tedy v tom širokém, intuitivním, strategickém tažení šachovým polem, kdy nic nepočítá, ale kdesi vzadu v hlavě vidí, že tudy vede cesta. To dnes umělá inteligence neumí, ale není to jen otázka času?

Autor je ekonom, Metropolitní univerzita Praha