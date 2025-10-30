Developera stihl krutý osud. Projekty platili drobní investoři přes platformu, nyní se bojí o miliony
Osud dokáže být krutý a umí zcela rozhodit dřívější plány včetně těch byznysových. Své by o tom mohla vyprávět řada tuzemských firem, které se ztrátou majitele a zakladatele nabraly zcela odlišný byznysový kurz. Tentokrát se tvrdá životní lekce ambiciózního developera dotkla známé crowdfundingové platformy a zkomplikovala život nejen drobným investorům, ale i kupcům bytů v Ostravě.
Rodinná firma Rybka ze slezských Kravař začínala v dnes kultovních devadesátkách výstavbou vodovodů po okolních vesnicích. O tři dekády později objevila kouzlo crowdfundingu, a to pod značkou Fingood. Platforma Rybce přihrála od drobných investorů velké peníze, s více než 170 miliony korun měl developer před pár lety na mnoha místech s menšími projekty dveře otevřené. Pak ale přišla rána. Náhlý odchod majitele a s tím i přehodnocení byznysových záměrů pozůstalou rodinou. I tak je ale třeba poplatit velké účty a jsou to právě drobní investoři, kterých se způsob řešení prekérní situace bude bezprostředně dotýkat.
„Do úmrtí zakladatele a vlastníka pana Rybky probíhal projekt bez zásadních problémů a z hlediska plánů vypadal velmi dobře. Po nečekaném skonu pana Rybky jsme okamžitě jednali s jeho rodinou i s novým vedením společnosti,“ vysvětluje provozní ředitel Fingoodu Ondřej Kozel. Jednání nicméně skončila neúspěšně. „Přestože jsme nabídli několik cest k řešení včetně zapojení nového investora nebo převzetí projektu jiným subjektem, vedení společnosti nebylo schopné navázat na předchozí spolupráci a rozhodlo se ve stavbě dále nepokračovat, a to i přes naše nabízená řešení,“ dodává Kozel.
