Demografická bomba tiká, zdraví veřejných financí se začne rychle zhoršovat | E15.cz

Práce do pokročilejšího věku, výrazně vyšší daně a/nebo omezení veřej­ných služeb, popřípadě snížení vý­dajů na sociální dávky, kde největší položku zaujímají starobní důchody. To jsou opatře­ní, z nichž některá – případně jejich kom­binaci – budeme muset přijmout. Vzhledem k předpokládanému vývoji demografie by totiž podle Národní rozpočtové rady došlo při nezměněných parametrech současného systému od 30. let k razantnímu nárůstu ve­řejného dluhu. A to do takové míry, že by kolem roku 2042 dosáhl 100 procent HDP a do roku 2072 téměř 300 procent HDP.