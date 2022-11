Dominik Stroukal: Poučení z kryptového vývoje | E15.cz

Bitcoin má celou řadu problémů. Žádný z nich ale pád burzy FTX neprokázal, její krach naopak ukázal přesně na to, co bitcoin kritizuje.

Leckdo tvrdí: „Já to říkal.“ A má pravdu. S pádem letadla v podobě jedné z největších kryptoměnových burz FTX se začaly vířit emoce. Je to pochopitelné, protože ať se nám to líbí, nebo ne, všichni jsme měli na bitcoin vsazeno. Někdo očekával růst a vyplnil si profilové obrázky laserovýma očima, které se zavázal ponechat, dokud nebude jeden bitcoin za 100 tisíc dolarů. Jiní vsadili na pád a nenakupovali. Každý, kdo o bitcoinu věděl a měl dostatek peněz k alespoň nějakému nákupu, se musel rozhodnout. A takové rozhodnutí budí emoce. Ušetřeni byli jen ti v blažené nevědomosti.

Hlavní poučení z toho, co se nyní děje, samozřejmě dávno známe – držet kryptoměny v hardwarové peněžence u sebe, nenechávat je u nikoho jiného, ani na burze. A pokud doopravdy nevíte, co děláte, tak nespekulovat na nesmyslech a používat bitcoin. Kdo následoval tohle jednoduché pravidlo, ten nemá v současné situaci sebemenší problém – s výjimkou ceny, ale i tam je to s otazníkem, protože projekty jako FTX uměle vyháněly cenu nahoru a nemůžeme vůbec vědět, co by bývalo bylo, kdyby tady FTX nikdy nebyla. Třeba by byla cena ještě nižší.

Ano, bitcoin od začátku roku ztratil 65 procent a může padat klidně ještě dál. Je to ale jen o trochu menší propad, než zažily akcie Facebooku, nic nepředstavitelného v době zvyšujících se úrokových sazeb, drahých energií, války a blížící se recese. Bitcoin uměl v minulosti padat i o mnoho víc, a dokonce i v ekonomicky přívětivé době. Drtivou většinu propadu ceny mají na starosti makroekonomické faktory, jen málo jde zevnitř, jako je tomu v případě pádu FTX.

Stejně důležitým, i když méně zjevným poučením je, že si nerozumíme. Typická konverzace je útočná a nikam nekonverguje. „Vidíte, krypto spadlo, bylo to jen letadlo, a já to říkal,“ můžete slyšet zejména na sociálních sítích. Druhá strana na to opáčí, že bitcoin není krypto a proč o tom píše, když tomu nefandí.

Nedává smysl říkat fanouškům, že jejich favorit končí, když zkrachovala centralizovaná burza postavená na nesmyslném tokenu. Tvrdé jádro bitcoinu žádné další tokeny nepotřebuje, nedrží své mince na burze, ale v hardwarových peněženkách, a získává a utrácí je decentralizovaně s konkrétními lidmi. To je jako zaútočit na západní medicínu, když někoho zabije pití sava.

Jenže i fandové bitcoinu říkají úplně stejné „já vám to říkal“, právě proto že dlouhodobě upozorňují na to, že je nesmyslné držet své prostředky na burze, i kdyby za to nabízela nějaký výnos, navíc prostřednictvím různých vlastních tokenů. Kupte si bitcoin a mějte ho u sebe, křičí na všechny strany. Bohužel když všechno letělo nahoru, byli to často i oni, kdo bezhlavě volali, jak bit­coin vystřelí na milion dolarů a za rok tu nebude žádný americký dolar.

Jako u každé debaty je to i tady hlavně problém těch viditelných tváří. Do diskuze se nezapojí někdo, kdo bitcoin respektuje, ale nemá jej, ani jeho fanoušek, pro kterého jsou pády tokenů a centralizovaných burz jen okrajovou zajímavostí. Bitcoin už zemřel v historii tolikrát, že chodit vysvětlovat něco cizím lidem na internetu vypadá jako jasná ztráta času. Poučení je zřejmé, diskuze na sociálních sítích nejsou ani trochu reprezentativní, nemá smysl si kvůli nim trhat vlasy. Kritici by ale zase měli vědět, že ne každý fanda bitcoinu používá obrázek opice s laserovýma očima.

Bitcoin má celou řadu problémů. Žádný z nich ale pád burzy FTX neprokázal, její krach naopak ukázal přesně na to, co bitcoin kritizuje. Velká debata o tom, k čemu dává smysl a co z bitcoinu jednou bude, je ale pořád otevřená.