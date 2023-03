Pavel Páral: Důchody jsou solidární, chudí platí málo | e15.cz

Důchodci si celý život platí na důchod a nyní jim vláda chce krátit valorizaci, na kterou mají nárok. A ještě navíc by se měl prodlužovat odchod do penze na astronomických 68 let. A přitom se snižují daně boháčům. Tahle mantra hýbe národem a ani tvrdá fakta její původce nijak zvlášť nezviklají. Přesto má cenu si na ta data posvítit. Začněme s předplácením penze. Náš důchodový systém je průběžný. To znamená, že to, co se vybere na důchodovém pojištění, se vzápětí rozdělí důchodcům a platícím vzniká právo, aby jim v důchodovém věku další generace platily odpovídající částku. Ale o to, zda je ta částka odpovídající, jde především.