Éra nadhodnoceného dolaru končí, euro by si mělo polepšit | e15.cz

Poslední dva roky na globálním devizovém trhu kraloval americký dolar. A platilo to jak při pohledu na dolarový index měřící výkonnost zelených bankovek vůči šesti nejvýznamnějším světovým měnám, tak i pokud se podíváme na nejobchodovanější měnový pár na světě – kurz eura vůči dolaru. Právě na něm je patrné dlouhodobé nadhodnocení dolaru proti společné evropské měně. Například podle parity kupní síly by měl kurz dle propočtu OECD činil více než 1,3 dolaru za euro.

Prakticky od konce evropské dluhové krize v roce 2013 se ale dolar drží výrazně silnější. Důvodem samozřejmě byly hospodářské dopady krize na ekonomiku eurozóny. Spojené státy žádnou dluhovou krizi nezažily. A to se samozřejmě promítlo do úrokového diferenciálu – Fed mohl začít sazby zvyšovat, ECB je mnoho let držela dokonce v záporném teritoriu. V posledních dvou letech americké měně významně pomohla pozice dolaru jako měny bezpečného přístavu v dobách geopolitikcých nejistot, hlavně v souvislosti s válkou na Ukrajině. Ta naopak odhalila výrazně vyšší závislost evropské ekonomiky na ruských energetických komoditách, než tomu z logiky věci bylo v případě Spojených států.

Vrcholu dolar dosáhl na konci loňského třetího čtvrtletí. Od té doby se situace začala měnit. A my v Komerční bance předpokládáme, že tomu tak bude i nadále. Po delší době by tak letošním vítězem na devizovém trhu neměl být dolar. Naše prognózy ukazují, že euro by si mělo polepšit do konce roku až k 1,18 dolaru za euro. S touto prognózou jsme nejagresivnější na trhu. I tak ale ve srovnání s uvedenou paritou kupní síly dolar pouze sníží míru svého nadhodnocení.

A jaké budou hlavní faktory hrající ve prospěch eura? Sázíme na postupnou de- eskalaci situace na Ukrajině, další pokles cen energetických komodit a pokračující snižování energetické závislosti Evropy na Rusku. Téměř všechny evropské země se letos vyhnou recesi a zamíří k hospodářskému růstu. A v neposlední řadě se mění i pozice úrokového diferenciálu. Fed se již téměř dostal k vrcholu sazeb, zatímco ECB bude v cestě zvyšujících se úrokových sazeb pokračovat.

Autor je hlavní ekonom Komerční banky