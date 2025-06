Vedení pražského magistrátu se zajímá o možnost koupě pozemků v Bubnech. Poté co redakce e15 minulý týden informovala o tom, že jeden z nejbohatších Čechů Radovan Vítek je ochoten zvážit nabídky na odkup svého dlouho budovaného impéria CPI Property Group (CPIPG) , náměstek pražského primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček sdělil, že by město mělo zájem Vítkovy pozemky vykoupit.

„O nějaké části Bubnů bychom určitě měli zájem. Vlastníme tam s CPIPG nějaké bloky napůl, bylo by vhodné je vlastnicky zcelit. Ale jednalo by se o nesmírně komplikovaný proces. Máme čerstvou zkušenost ze složité koupě Nákladového nádraží Žižkov, kterou jsme pro město dotáhli na konci loňského roku,“ říká náměstek pražského primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN).

Vedení města se obrátilo přímo na CPIPG s žádostí o informace a možnou schůzku. Reagovalo tím na informace o možném prodeji aktiv Vítkovy skupiny. Kvůli zvyšujícímu se finančnímu tlaku je podle šesti na sobě nezávislých zdrojů e15 Vítek ochoten zvážit nabídky na odkup svého dlouho budovaného impéria CPI Property Group (CPIPG) a za tímto účelem už se i sešel s možnými zájemci. Skupině se přes velké divestice nedaří snížit zadlužení do té míry, aby ji ratingové agentury vrátily do investičního pásma, což jí enormně zdražuje dluhy.

Jde o deset miliard korun

Vítek podle zdrojů e15 může prodat jen část svého realitního majetku. Českým klenotem v jeho portfoliu je brownfield v Bubnech, kde má na více než stohektarovém rozvojovém území vzniknout nová čtvrť pro 25 tisíc lidí. „Vítek své pozemky v Bubnech nabízí za 300 až 400 milionů eur,“ řekl e15 zdroj z pražské developerské scény. V přepočtu by šlo o transakci kolem deseti miliard korun. Všechny Vítkovy pozemky v Bubnech by ale Praha zřejmě nekoupila.

Vyjednávání o Bubnech probíhá v době, kdy může dojít ke změně územního plánu, což by cenovku za území nepochybně ještě zvedlo. Zatím zde stále platí stavební uzávěra, ale už se připravuje územní studie, která bude podkladem pro změnu územního plánu. Bubny jsou posledním velkým územím v širším centru Prahy, které čeká na development. Smíchov, Rohanský ostrov i Nákladové nádraží Žižkov už se rozvíjí.

CPI Property Group Realitní společnost CPIPG v loňském roce dosáhla konsolidovaného hrubého provozního zisku (EBITDA) 747 milionů eur (18,6 miliardy korun), což je o 4,1 procenta méně než o rok dříve.

Celkové příjmy klesly o čtyři procenta na 1,63 miliardy eur (40,7 miliardy korun).

Čisté příjmy z nájmů zůstaly téměř nezměněné na 795 milionech eur (19,8 miliardy korun), a to navzdory prodeji nemovitostí. Hodnota nemovitostí v portfoliu skupiny dosahuje 18,2 miliardy eur.

Míra zadlužení loni klesla na 49,6 procenta.

Skupina vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a jinde ve střední a východní Evropě. Sídlo má v Lucembursku a s jejími akciemi se obchoduje na burze ve Frankfurtu nad Mohanem.

CPIPG odmítá, že by dosud vedla o Bubnech nějaká jednání. „Veškeré mediální spekulace o údajném prodeji pozemků v oblasti Bubny jsou neopodstatněné. Neprobíhají žádná jednání, která by vedla k jejich prodeji,“ uvedl tiskový mluvčí CPIPG Jakub Velen. „CPI Property Group dále nepovažuje za vhodné komentovat veřejné výzvy či politické apely, které se vztahují k majetku v soukromém vlastnictví. Z naší strany se jedná o standardní investici, jejíž budoucnost je plně v gesci vlastníka. Nadále pokračujeme v procesu plánování rozvoje této lokality ve spolupráci se všemi dotčenými orgány a partnery,“ dodal Velen.

Velká příležitost

Praha by případně získané pozemky využila pro stavbu městských bytů. „Reálně to vnímáme jako velkou příležitost, i když by to bylo složité jednání. Už totiž nenapravíme historická zla, která se v Praze stala v souvislosti s pozemky po Českých drahách na Smíchově či Žižkově, kde město nezískalo nic a bude tam chybět složka městského nájemního bydlení. Tady vidím příležitost to odčinit,“ řekl radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti).

S iniciativou, aby vedení magistrátu zahájilo kroky ke koupi Vítkových pozemků v Bubnech, přispěchal i starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský (Praha sobě). Zastupitelstvo Prahy 7 v pondělí jednohlasně vyzvalo Prahu, aby jednala o koupi. „Pokud by totiž toto území město vlastnilo, změnilo by to teorii o dostupném nájemním bydlení v praxi. O územním plánu si město rozhoduje samo, pozemky by mohlo rozdělit na ty, které si ponechá a ty, které dál zhodnocené prodá. Pozemky to jsou tak velké, že by se Praha v bytové politice skutečně mohla přiblížit městům, jako je Vídeň,“ sní Čižinský. Praha by podle něj mohla byty i směňovat, aby byly rovnoměrně rozloženy po celém městě. Dokonce by si tím podle Čižinského město mohlo vydělat na financování budovy Vltavské filharmonie.