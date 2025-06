Do garáží českých spotřebitelů by se ráda vměstnala další čínská automobilka. Po BYD nebo například Dongfengu vstoupila na tuzemský trh – oficiálně v úterý – i Xiaopeng, na zahraničních trzích vystupující jako XPeng. Tuzemské zákazníky se snaží oslovit výhradně elektromobily, konkrétně dvojicí sportovně-užitkových modelů G6 a G9 a sportovně laděným sedanem P7. Dohodla se s prvním dealerem. Na Praze 5 tyto vozy začal prodávat Mach Motors. Ambice s autobyznysem v Česku má ale XPeng mnohem větší.

XPeng zatím sázel výhradně na čistě elektrické vozy. Rozhodně není ani zdaleka jedinou automobilkou, která uplatňuje tuto strategii, jak mylně zaznělo na úterní představovací akci v pražském Centru umění DOX. Na úspěchu to však mladému výrobci, který oslaví jedenácté výročí od založení, nikterak neubírá. Bez přehánění patří mezi nejúspěšnější podniky v Číně, jež sázejí výhradně na elektromobily.

Firmu zakládal tehdy třicetiletý Henry Xia, jenž toužil po vlastní značce. Postupně do ní investoval nejen on, ale mimo jiné i Alibaba nebo Foxconn. V Guangzhou sídlící automobilka nejenže přežila drtivou konsolidaci čínského trhu, která se stala osudnou už pro stovky výrobců, ale úspěšně vyrábí v závodech v Zhaoqingu a Guangzhou.

A expanduje. Konkrétně do Evropy se vydala v roce 2021. Začala s Norskem, elektromobilům nakloněným trhem. Dovoz a distribuci vozů už tehdy zajišťovala švédská Hedin Mobility Group, gigant v oboru, který vozy XPeng úspěšně obchoduje také ve Velké Británii, Německu, Francii, na Slovensku a na mnoha dalších vyspělých trzích. Stejný úkol má i v Česku.

Čínská automobilka XPeng odhalila ceny svých elektromobilů pro Česko

Country manažer XPeng pro Česko Petr Lehký na úterní prezentaci zopakoval, že automobilka plánuje expanzi na více než šedesát globálních trhů už do konce tohoto roku. Polovinu prodejů ostatně hodlá realizovat mimo Čínu. Šance nemá vůbec malé: její sedan Mona M03, který uvedla loni na podzim, se v lednu zařadil mezi dvacet nejprodávanějších vozů v Číně. Aktuálně má XPeng prodávat na všech svých trzích přes 37 tisíc vozů měsíčně.

V Česku prozatím začíná se středně velkým SUV G6, větším a prémiovým SUV G9 a sedanem P7, jejichž ceny začínají na částkách 1,12, respektive 1,5 a 1,23 milionu korun. Kompletní ceník má být on-line od středy. Všechny tři modely už obdržely maximální možný počet pěti hvězd v evropských nárazových testech Euro NCAP. „Naším cílem je rychle vybudovat síť šesti prodejních a servisních center a do konce roku 2026 dodat zákazníkům minimálně jeden tisíc vozů. Věříme, že máme potenciál získat až deset procent českého trhu s elektromobily,“ prohlásil Lehký.

„Průběžně objednáváme auta do výroby, průměrná doba od objednání do doručení na český trh jsou tři až čtyři měsíce,“ uvedl k dotazu na dodací lhůty. Další dealerství by měl XPeng otevřít v Českých budějovicích, dlouhodobě chce mít v tuzemsku šest až osm dealerů. Na rozdíl od čínského BYD zde nehodlá vybudovat velkou síť, spíše se soustřeďuje na základní pokrytí krajů. Prvním autorizovaným prodejcem se stal Mach Motors, jenž působí na Praze 5. Zákazníci si nově mohou elektromobily prohlédnout a případně zarezervovat.

„Evropský trh je z pohledu XPeng hlavní směr a dlouhodobý závazek,“ okomentoval expanzi Lehký. Nutno dodat, že čínské automobilky nemají na vybranou. Na jejich domácím trhu, největším trhu s automobily i elektromobily na světě, zuří tvrdá cenová válka nespočtu konkurentů. Spousta z nich investovala obrovské prostředky do masivních výrobních kapacit, pro které je i velká Čína malá. Proto expandují do Evropy, která uplatňuje podstatně nižší dovozní cla než například Spojené státy.

XPeng o sobě hovoří jako o technologické automobilce. Do značné míry oprávněně. Modely G6 a G9 například disponují 800voltovou architekturou, díky které mohou být vozy nabíjeny výkonem až 300 kilowattů. Už za čtvrt hodiny tak může uživatel dobít i o vyšší desítky procent kapacity baterie.

Stejně jako konkurence i elektrovozy XPeng nabízí pozoruhodné zrychlení, například sedan P7 s označením AWD Performance umí vystartovat z „nuly na sto“ za 4,1 sekundy. Zrychluje-li řidič méně ambiciózně, může se dočkat celkového dojezdu údajně až 576 kilometrů dle metodiky WLTP. Podobně SUV G6, které disponuje baterií o kapacitě 87,5 kilowatthodiny, umí dojezd až 550 km. Největší SUV G9 ve verzi RWD Long Range má zvládnout až 570 km. Záruka vozů má dosahovat pěti let, případně 120 tisíc kilometrů.

Čínská automobilka XPeng expanduje na český trh. | Zdroj: XPeng

XPeng láká také na technologii XPILOT. Ta pomocí kamer, radarů a ultrazvukových senzorů nepřetržitě mapuje okolí vozu a umožňuje navigovanou jízdu po dálnici, automatické předjíždění nebo inteligentní parkování. Že má průbojná čínská značka přinejmenším zajímavé technologie, naznačuje i fakt, že v minulosti zaujala německý Volkswagen.

A to natolik, že do nákupu pětiprocentního podílu ve společnosti předloni investoval sedm set milionů dolarů. Mateřský koncern Škody Auto chce totiž využít techniku XPeng i ve svých modelech, prozatím však jen na čínském trhu. Obě značky nyní v Číně vyvíjejí elektromobily střední třídy, na trh by měly přijít příští rok. Spolupracují také na rychlém dobíjení. Zda a případně v jaké podobě se projeví jejich partnerství i na evropských trzích, ukáže až budoucnost.

Čínská automobilka XPeng expanduje na český trh. | Zdroj: XPeng