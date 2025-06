Konec investičního ráje: Evropa se probouzí do éry strategické nouze

Počínaje 80. lety se začalo v kontextu investičních strategií silně akcentovat heslo, že kapitál nezná hranic. Nebylo to rozhodně podcenění faktu, že vlastník kapitálu je vždy pán ve výsadním postavení, na rozdíl od toho, kdo svou prací tento kapitál umožňuje zhodnocovat. Ale byl to poukaz na to, že začaly být odstraňovány národní hranice, aby kapitál vůbec mohl ze země do země proudit.