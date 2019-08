Filipovi rudí zachránci. Připomínejme si, co jsou současní komunisté zač | E15.cz

Současná vládní krize je další dobrou příležitostí připomenout si, co jsou nynější komunisté zač. Že jsou to ostřílení technologové moci, kteří ale zároveň nehodlají ani o píď ustoupit ze svých historických ideologických pozic.

Shrnující obrázek nabídl předseda ÚV KSČM JUDr. Vojtěch Filip v rozhovoru pro server Novinky.cz. Za situaci kolem nejmenování Michala Šmardy mohou sociální demokraté, měli včas vnímat výhrady pana prezidenta. Hlava státu ústavu dodržuje, senátní žaloba naopak vzniklá v souladu se základním zákonem, byť třebas obsahově diskutabilní – představuje „policejní metody“.

Dobrou zprávou ale je, že se komunisté nechystají vstupovat přímo do vlády. Jen by dál podporovali i rekonstruovaný kabinet. „To by se musela změnit zahraniční a bezpečnostní politika vlády,“ diktuje si podmínky jejich předseda. Navíc se nehodlá „doprošovat“ ČSSD. Tak možná příště. Ale raději snad ne.