Prymulův experiment - glosa Jany Havligerové | E15.cz

Nejsou to ani děti, ani lidé mladší šedesáti, padesáti či méně let. Těžce postihnout může koronavirus každou věkovou kategorii. Postupně se ukazuje, že není extra vybíravý. Přesně v této situaci přišel náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula s tím, že je potřeba plošně promořit tuzemskou populaci. Prý by se to odehrálo za přísných hygienických opatření.

Fajn, když stačí mýdlo a desinfekce, není se čeho bát. Pokud tedy bude desinfekce k mání. Někteří experti, kolegové hygienici profesoru Prymulovi tleskají. Z jejich pohledu je asi lákavé udělat z Česka laboratoř. Covid-19 ale není bezprostřední jen pro seniory. I mladší mají třeba vysoký tlak, cukrovku nebo oslabenou imunitu. To všechny ohrožené v zájmu experimentu někam zavřeme? Řečnická otázka. Ani není kam.