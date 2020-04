Glosa Jany Havligerové: Sbohem, účtenkovko | E15.cz

Premiér a ministryně financí by dnes měli uspořádat tryznu. Jubilejním třicátým slosováním skončí jejich milované dítko – Účtenkovka. Nesmyslnou loterii, která doprovázela jeden z neproblematičtějších vládních nástrojů, elektronickou evidenci tržeb, definitivně zahubil koronavirus.

Tedy nouzový stav a s ním související změna rozpočtových priorit. Tak alespoň „nevyhnutelný krok“ prezentuje rezort financí.

Nejspíš při tom rádoby seriózním zdůvodnění sází na to, že lidé kvůli covidové nákaze ztratili hlavu a s ní i paměť. Tak to tedy ne. Zato záhy po vyhlášení Účtenkovky ztratili chuť se do ní zapojit.

Dodnes tak není jasné, nakolik čísla o počtu zaregistrovaných účtenek ovlivnili profesionální hráči, kteří dokázali obejít pravidla. Údaj, který stoprocentně sedí, je jenom útrata ze státní kasy. Podle MF to bylo pětašedesát milionů korun ročně, podle nevládních expertů to byla suma až o dvacet miliónů vyšší.

Tak či tak, vyhozené prachy. Alena Schillerová se chlubí, jak škrtem loterie spoří. Ušetřené peníze prý dá raději na roušky. Sebepropagaci šéfka státní pokladny skutečně nezanedbává. Otázka, jestli jí ještě vůbec někdo věří.