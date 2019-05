Glosa Jany Havligerové: Škola o nervy aneb Něco je špatně | E15.cz

Právě před 150 lety začal platit zákon, který uložil rodičům povinnost posílat malé děti na osm let do školy. Těžko říci, jak to rodiny nesly tenkrát, ale dnes se povinná školní docházka stává pro dost rodičů bezmála noční můrou. Ne že by snad nechtěli dopřát potomkům dobré vzdělání. Naopak. Jenže tím pádem jim v momentě, kdy dítě vstoupí do školního věku, začíná pořádná honička.