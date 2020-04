Glosa Jana Havligerové: Už zase běží o volby | E15.cz

Česko spouští rozsáhlé testování přísně vymezených skupin obyvatel, cílem je zjistit kolik lidí už prošlo nákazou COVID-19. Studie plus minus ukáže míru kolektivní imunity.

Ta čísla budou důležitá především pro zdravotníky. Bude to ukazatel možného rozsahu případné druhé pandemické vlny. Nic víc, nic méně. Což neznamená, že takový výzkum není potřebný. Jen nemá smysl si od něj slibovat, že příliš pohne s restrikcemi omezující nyní každodenní život.

Uvolňování šroubů čím dál tím více začíná být otázkou politickou. Kalkulu politiků, co jim u voličů prospěje. Ať už se jedná o prodloužení, či ukončení nouzového stavu, otevření hranic nebo obchodů. Je to tak, i když to vládní politici vehementně popírají. Česko koronakrizi zvládá relativně hladce a politická garnitura na rozdíl od normálních lidí díky tomu obnovila „běžný provoz“. Už neběží o život, žene se za volebními preferencemi.