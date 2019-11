Glosa Jany Havligerové: Zelená pro zelenou unii | E15.cz

Rozpočet stvrzuje nový kurz osmadvacítky, jednoznačnými prioritami jsou klimatické změny, výzkum, vzdělání a dopady migrace. Například na ekologickou politiku má jít 21 procent z celkové sumy peněz. A je jasné, že právě s těmito financemi dokážou efektivněji pracovat takzvané staré země Evropské unie.

Mění se i zemědělská politika. Širé lány už nebudou požehnány tak jako dřív, podpora by měla směřovat spíše k drobným zemědělcům, jejichž hospodaření tolik nedevastuje krajinu. Visegrád má zkrátka smůlu. Jeho hlas není tak silný, jak by si jeho lídři přáli. Teze českého premiéra „my, ne Evropská komise, víme nejlépe, co potřebujeme“ se prostě neuchytila.