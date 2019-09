Pět opozičních stran – ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN – vyzvalo prezidenta Zemana a premiéra Babiše, aby se v příštích dnech a týdnech vyvarovali komentování práce státních zástupců v kauze Čapí hnízdo. Prý aby to nevypadalo, že ovlivňují činnost státních orgánů. Hlava státu by podle opoziční výzvy měla také přehodnotit rozhodnutí o udělení abolice premiérovi v případě, že by nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman obnovil Babišovo stíhání.