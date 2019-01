Glosa Jaroslava Bukovského: Světlé stránky recese | E15.cz

Mnoho těžkých chvilek a bezesných nocí si prožili ti z otců českých rodin, kteří během druhého pololetí loňského roku zvažovali hypoteční úvěr. Jen s mírnou nadsázkou šlo v historii těžko najít období, kdy by čas hrál obratněji v neprospěch rodinných financí než právě tehdy. Čekat jen o den déle mnohdy znamenalo sáhnout na úrocích z hypotéky podstatně hlouběji do kapsy. Ostatně jenom během šesti měsíců hypotéky podražily skoro o pětinu. To znamená při současných cenách bytů hned o několik hřebíků do finanční rakve domácnosti navíc.

Zběsilý hon bank za úroky letos prozatím končí. To je na první pohled pochopitelně dobrá zpráva. Na druhý už nikoli. Potíž je v tom, kdo tu letošní hypoteční láci zařídí. Nebude to totiž Česká národní banka, která by vyšla lidem vstříc, a nebude to ani vstřícnější byznysmodel bank. Bude to hrozba recese. A ta má, jak známo, své stinné stránky.