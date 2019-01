Glosa Martina Čabana: Boj o první housle | E15.cz

Loni těsně po komunálních volbách mluvili předseda TOP 09 Jiří Pospíšil i předseda Starostů Petr Gazdík o společné kandidátce pro evropské volby jako o prakticky hotové věci. Jenže čas oponou trhl a včera hnutí STAN představilo kandidátku do Evropského parlamentu, na níž figurují lidé ze 12 stran a hnutí včetně Strany zelených. TOP 09 mezi nimi není. Ta totiž mezitím představila vlastní eurokandidátku v čele s Pospíšilem.

Podle Starostů je jejich kandidátka otevřená a topka se na ni může přidat. Nebylo by ovšem divu, kdyby byl starostenský slepenec pro TOP 09 až příliš pestrý. Navíc lze předpokládat, že právě Pospíšilova strana bude chtít vyvolávat dojem, že v integraci proevropských sil hraje první housle, ne že se jen přidává k existující kandidátce dalších 12 subjektů.

STAN navíc jedná i s Jaromírem Štětinou, který dosud ve Štrasburku sedí za TOP 09, leč před pár dny se s ní rozešel. To už vypadá skoro jako výsměch. Budiž, třeba to nakonec ještě dopadne. Spíš to ale vypadá, že integraci středových proevropských sil bude potřeba vzít za úplně jiný konec. A chopit se ho bude muset někdo úplně jiný.