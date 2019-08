Nastupuje Lubomír Zaorálek, ministr-údržbář | E15.cz

Česko má nového ministra kultury. Jeho uvedení do úřadu se obešlo bez zmínek o čtvrtroční ústavní anabázi s hledáním šéfa rezortu, což je asi dobře. Prezident Miloš Zeman promluvil stručně, ale nikoli bezobsažně. Důraz položil na chátrání kulturních památek jako charakteristických prvků české krajiny. „My jsme nedokázali tyto markanty, které vytvořili naši předci, téměř doplnit něčím jiným. Je to naše ostuda, ale tak se alespoň snažme zachránit to, co postavili jiní,“ děl prezident.