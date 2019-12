Glosa Martina Čabana: Střet zájmů znovu a lépe | E15.cz

Evropský audit zkoumající střet zájmů Andreje Babiše ve vztahu k čerpání peněz z kohezních eurofondů je hotový. Z toho, co zatím víme, žádné velké překvapení neplyne. Ostatně pokud by evropští právníci nečekaně usoudili, že vše je v pořádku, patrně bychom se to dozvěděli jinak než z úniků do médií. Takže vše zjevně úplně v cajku není.