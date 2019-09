Glosa Martina Čabana: Zlatonosné důchody | E15.cz

Souboj o to, kdo se více zasloužil o tučnější peněženky českých důchodců, se odehraje mezi stranami vládní koalice. Nesmělý pokus ODS vstoupit na stejné hřiště nedopadne. Vláda chce příští rok zvýšit průměrný důchod o dalších 900 korun, příslušný návrh ovšem poslancům vrátil Senát s pozměňovacím návrhem právě z pera ODS. Podle něj by lidé, kteří jsou v důchodu 25 a více let, dostali k penzi navrch další tisícovku. S tím ovšem vláda nesouhlasí a svou sněmovní většinou posvětí původní verzi.