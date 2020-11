Premiér v ráži - glosa Petra Peška | E15.cz

Andrej Babiš nechodí na sněmovní interpelace moc rád. A ví proč. Ale když už dorazí, jak se poslancům poštěstilo ve čtvrtek, stojí to za to.

A jak to už u současného premiéra bývá, i tady často vítězí forma nad obsahem sdělení.

Když chce a je připraven, umí být věcný. Třeba, když teď ve čtvrtek trpělivě vysvětloval, jak je to s léta, či spíše desetiletí plánovanou rychlodráhou směrem na pražské letiště a dále do Kladna.

Když neví, odkáže se na některého z ministrů: „Neumím teď na to úplně konkrétně odpovědět, ale určitě budu kontaktovat pana ministra Plagu…“ reagoval například během čtvrtečních interpelací na otázku, která se týkala sportovních dotací.

A když je ještě hůř, zbývá smetení otázky ze stolu s odkazem, že to je jen „Antibabiš“. Tedy cílený útok na premiéra kvůli nějaké věci, za kterou prostě nemůže moct: „Pan poslanec zůstal věrný své pověsti a programu Antibabiš, nic jiného neumí,“ reagoval premiér na dotaz ohledně odpovědnosti za otrávení ryb v řece Bečvě, kde je mezi podezřelými i firma DEZA z jeho svěřenského fondu. A aby bylo úplně jasno, na závěr odpovědi dodal: „Jenom lži a jenom Antibabiš.“

A když je úplně nejhůř a nestačí znevěrohodnit otázku, následuje atak přímo na komoru. Tedy na dolní komoru, Poslaneckou sněmovnu, a dotyčného tázajícího se člena. Třeba takto: „Nechte si změřit IQ, protože ty vaše otázky jsou bez komentáře.“ Což je asi bez komentáře…

Dalo by se samozřejmě namítnout, zda to má premiér zapotřebí. Když často má vlastně pravdu. Ale asi má. Jednak je to jeho styl komunikace. A navíc mu to přináší u voličů hnutí ANO body. Tedy zatím…