Glosa Petra Peška: Babiš a jeho eurokontroloři | E15.cz

Bývaly doby, kdy se tu hodnocení z Bruselu očekávala s jistou bázlivostí. A po kritice si zdejší politická garnitura sypala popel na hlavu a slibovala nápravu. Jenže to bylo v době před naším vstupem do EU a v jiné politické atmosféře. Jakkoliv ani to nebylo úplně košer.

Dneska je ale doba i atmosféra jiná. A v těchto kulisách se ve středu Praze očekával příjezd skupiny europoslanců, předmětem jejichž mise má být zkoumání střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Tedy údajného střetu, pochopitelně. A hlavně jeho dopad na budoucí finanční toky putující přes Brusel do Česka.

Ne, že by odzvonilo i zmíněným hodnotícím zprávám. Shodou okolností právě ve středu nás Evropská komise v další z nich mimo jiné upozornila, že tu kvůli stárnutí populace hrozí problém s veřejnými financemi, že máme vysoké zdanění práce či špatnou dostupnost bydlení. Nedá se ale čekat, že by to způsobilo nějaký větší vír. Vládní, ani mediální.

Trošku jiné to může být u mise europoslanců z Výboru EP pro rozpočtovou kontrolu, kteří by tu měli až do pátku mimo jiné zkoumat, nakolik se premiérovo vládní angažmá prolíná s jeho byznysovými zájmy – jistě, Agrofert je nyní zaparkován ve svěřenských fondech - a hlavně evropskými dotacemi.

Je logické, že se o to europoslanci zajímají. Jednak je jedním z jejich úkolů dbát na dodržování zákonů a pravidel schválených na evropské úrovni, navíc také musejí vykazovat činnost ve vztahu k Evropské komisi. I s tím je členství v EU spojeno.

Pak je tu ale několik pochyb. Jednak to, co skupina europoslanců stihne v Praze během dvou dnů zkoumání zjistit. A to ani nemusí návštěva skončit roztržkou, jako při peskování tehdejšího prezidenta Václava Klause ze strany některých europoslanců při jejich misi v prosinci 2008.

Ostatně nyní to ani na schůzku s premiérem Babišem nevypadá. Europoslanci se mají nicméně sejít se zástupci ministerstev, Nejvyššího kontrolního úřadu, senátní komise zřízené kvůli bruselským auditům, neziskových organizací a dokonce i s novináři. Zjevně chtějí získat co neúplnější a nejpestřejší obrázek.

Hlavní fakta týkající se jeho údajného střetu zájmů už jsou nicméně známa, jde spíš o jejich interpretaci. A také o politické vyznění celé kauzy. Vzhledem k tomu, že v bruselské misi jsou i dva čeští europoslanci z opozičních stran, je pravděpodobné, že závěry návštěvy nebudou zrovna směřovány ve prospěch českého premiéra.

A za záruku nestrannosti nemůže být označována ani německá šéfka kontrolní mise Monika Hohlmeierová. Před příjezdem se snažila takové obavy rozptýlit, byť ne vždy šťastně. Například když v rozhovoru pro Český rozhlas Plus vysvětlovala, že si na půdě europarlamentu na sebe připnula placku protibabišovského Milionu chvilek pro demokracii, „protože jí to dali“.

I kdyby tak závěry bruselské mise vyzněly pro Andreje Babiše negativně – a bohužel také pro reputační a potažmo i finanční zájmy celé České republiky –, může to být stokrát založeno na fundovaném základě. Není ale těžké si představit, že jak lehko by se to premiérovi odvracelo. Přestože prvotní příčinou celého humbuku je z velké části on.