Glosa Petra Peška: Babišova Litomyšl | E15.cz

Je to jedno město, jeden případ, generalizace není na místě. Přesto je skutečnost, že v Litomyšli dali panu premiérovi najevo, že tu není vítán, v lecčems pozoruhodná.

Andrej Babiš sem měl zavítat na Gastronomické slavnosti, a to týden před volbami do Evropského parlamentu. Za jiných okolností by měla být přítomnost předsedy vlády vítaným bonusem. A cestou, jak k akci přitáhnout pozornost a třebas i sponzory. Zde se ale obávají opačného efektu, přinejmenším z pohledu starosty Daniela Brýdla. Tedy odlivu sponzorů a toho, že se premiérova účast „obrátí proti slavnostem samým“.

Pro premiéra žádná dobrá vizitka, skoro to začíná připomínat emocemi hnanou averzi vůči Jiřímu Paroubkovi. Argument radnice, že Litomyšl je „protibabišovská“, zcela neobstojí. V loňských místních volbách tu sice ANO ani nekandidovalo, v roce 2017 ale v parlamentním klání dostalo pěkných téměř 25 procent hlasů (což neopomněl připomenout apologeta vybraných segmentů vládní moci a hradní mluvčí v jedné osobě). Navíc politické preference by neměly být důvodem k averzi vůči držiteli premiérského úřadu či naopak k jeho negativnímu vztahu vůči obyvatelům-voličům.

Polarizace společnosti se stupňuje, ať už jde o vztah k Andreji Babišovi či Miloši Zemanovi. Není to samozřejmě jen vinou obou jmenovaných, ale svými činy k tomu vydatně přispívají. Tvrdě a nekompromisně. Výsledkem je, že trpí úcta k oběma úřadům. Slavnosti v Litomyšli to přežijí…