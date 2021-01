Glosa Petra Peška: Babišova trumpovská čepice | E15.cz

Což je i příklad kšiltovky, kterou měl premiér Andrej Babiš na své profilové fotce na sociálních sítích. Tedy až do čtvrtka, kdy to po dramatických událostech v Kongresu, které šly na vrub skupinám příznivců končícího amerického prezidenta, přestalo být „in“.

Pro připomenutí. Řeč je o červené čepici se štítkem a nápisem „Silné Česko“, která byla variantou na trumpovskou kšiltovku vzor MAGA. Neboli „Make America Great Again“. A zde se skrývá první symbolika. Pro Andreje Babiše a jeho tým to byla příležitost, jak se přihlásit – nebo se přiživit, jak by řekli zlí jazykové – k politickému triumfu prvního muže USA.

Trump se zdál vlastně předobrazem českého premiéra. I on byl úspěšný byznysmen, jehož politický vzestup byl založený na určité formě vzpoury proti establishmentu. Proti zavedeným pořádkům, ať už to bylo jakkoliv. Tak proč se k tomu nepřihlásit.

Jenže pozice Donalda Trumpa na mocenském piedestalu se ukázala jako vrtkavá, očekávané znovuzvolení se nekonalo. Sčítací zmatky, frustrovanost jeho skalních příznivců a především Trumpova stále hůře hájitelná urputnost vyústily ve zteč amerického Kongresu. Takže symbol v podobě „silové“ červené kšiltovky ztratil na výhodnosti.

Kouzlem nechtěného se ovšem stalo, že prohlášení, v nichž na sociálních sítích profil Andreje Babiše odsuzoval anarchii v americkém Kongresu, byla rámována fotkou, kde byl premiér právě v té inkriminované červené čepici. Tedy další symbol – absence citu, v tomto případě toho politického.

Po několika kritických a posměvačných reakcích se profilová fotka ve čtvrtek dopoledne změnila. Pozdě, ale přece. A především, naprosto logicky. Nicméně posedlost Andrejem Babišem je tak velká, že ani tohle nezafungovalo. Což je v tomhle „kšiltovkovém“ příběhu další symbolika.

Premiér byl nejdřív kritizován za to, že odsuzoval násilné chování trumpovských přívrženců s profilovou fotkou, kde má trumpovskou kšiltovku. Když se promptně fotka vyměnila, následovalo obviňování z pokrytectví, že je Andrej Babiš oportunista a další nařčení.

Na tom možná něco bude, ale bohužel to jen ztužuje jen další politický symbol. Posedlost a zaťatost řady exponentů českých médií. Prostě, ať uděláte co uděláte, je to vždycky špatně. A je jedno, jaký exponent. Špatná je nevkusná fotka, špatná je její změna. První je oportismus, a druhé vlastně taky. Stačí i přitom jen ty symboly vložit racionálně.

I když, jde jen o kšiltovky.